لضبط المشهد الفني … إجراءات عاجلة من نقابة المهن الموسيقية

أصدر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بيان لجميع المهتمين بالشأن الموسيقي سواء من أعضاء الجمعية العمومية أو حاملي التصاريح أو الجمهور والعامة، وركز النقيب في البيان على أكثر من نقطة أهمها :

أولاً:

في سرية تامة وبدون أي ضجيج إعلامي، تم رصد ومتابعة كافة الحفلات التي أُقيمت بالقاهرة والمحافظات، خاصة بالساحل الشمالي، من خلال الفيديوهات المتاحة وبناءً على المخالفات التي تم رصدها، تم شطب عضوية ثلاثة من أعضاء شعبة الأداء الصوتي شطبًا نهائيًا، لمخالفتهم التعهدات السابقة التي وقعوا عليها، والتي نصت على سحب فيديوهات قديمة ومنع إعادة تقديمها مجددًا. وقد قررت عمدًا عدم إعلان أسماء هؤلاء، تفاديًا لمنحهم شهرة لا يستحقونها. كما نتابع بدقة باقي الحالات.

ثانيًا:

تم التنسيق مع الجهات الرسمية، وعلى رأسها "المصنفات الفنية"، حيث تم تزويدهم بكافة أسماء المخالفين من غير حاملي التصاريح، ومن لا ينتمون للنقابة وطالبنا باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، بما في ذلك تحرير المحاضر، وتم تكليف الشؤون القانونية بالنقابة بمتابعة المخالفات في كافة المحافظات.