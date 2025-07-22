قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قفزة في صادرات الذهب لتسجل 3.9 مليار دولار بالنصف الأول من 2025
بديل وسام أبو علي.. تفاصيل تهدد صفقة الأهلي الجديدة
الشيخ محمد جاد الرب يرد على إبراهيم عيسى: تتحدث بلسان الأقزام وتطعن في الدين والقرآن
وزير الإسكان: دفع العمل بمشروعات البنية الأساسية وتطوير المرافق بالسويس الجديدة
أياديها البيضاء امتدت للفلاحين.. وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يوليو
توافد كبير على مطار مرسى علم.. 6 آلاف سائح يصلون اليوم عبر 36 رحلة دولية
قلق متصاعد بين واشنطن وتل أبيب| وتحذيرات أمريكية وسط نيران السويداء
"بيعلوا الريتش"| التعليم تحذر من شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 PDF
جردهم من ملابسهم.. الاحتلال يرتكب جريمة بشعة ضد الصحة العالمية
فرنسا: الوضع الإنساني في غزة غير مقبول وما يحدث كارثة يجب توقفها فورا
المرحلة الأولي وتسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2025
برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حملة «100 يوم صحة» قدّمت 8 ملايين خدمة طبية مجانية خلال ستة أيام

100يوم صحة
100يوم صحة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 8 ملايين و979 ألفًا و 235 خدمة طبية مجانية خلال ستة أيام فقط، منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة» التي بدأت يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وتأكيده على أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية، ودورها في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس مليونًا و754 ألفًا و 836 خدمة طبية مجانية، مشيرًا إلى أن الحملة تقدم خدماتها بمشاركة 12 قطاعًا مختلفًا، حيث كان لكل قطاع دورٌ تكاملي في تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والتنموية، ووفقًا لهذا التعاون قدّمت الحملة نحو 685 ألفا و 266 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

100 يوم صحة» قدّمت 429 ألفًا و 166 خدمة


وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدّمت 429 ألفًا و 166 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 116 الفا و 614 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي  50 ألفًا و 141  خدمة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 45 ألفًا و243 خدمة من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في حين قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية «صحتك سعادة» 3  آلاف و801 خدمة، كما قدمت الحملة 216 ألفًا و 563 خدمة من خلال مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأضاف «عبدالغفار» أن هيئة الإسعاف قدمت 6 آلاف و104 خدمات إسعافية، بينما تم تقديم 102  ألف و410 خدمات من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى جانب إجراء 2,567 عملية ضمن قوائم الانتظار، كما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية  10 آلاف و41 خدمة.

وتابع «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدّمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 86 ألفًا و920 مواطنًا، وذلك من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة، والنوادي، والمراكز التجارية (المولات) بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي الصحي وتوجيه المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية متنوعة.

مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الصحة 100 يوم صحة خدمة طبية مجانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لـ طلاب الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 ..بيان عاجل من التعليم بشأنه خلال ساعات

نتيجة الثانوية العامة 2025

10 معلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2025 .. ترقبوها عبر هذا الرابط

تسارع الزمن

أحداث مريبة.. غدا يتسارع الزمن.. اليوم أقل من 24 ساعة في هذه الأوقات

طريقة إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025.. اقرأ الشروط أولا

طريقة إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025.. اقرأ الشروط أولا

محمد سعيد محفوظ

انهيار لغوي.. محمد سعيد محفوظ يستخرج 30 خطأ في بيان نقابة الموسيقيين

شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 PDF

"بيعلوا الريتش"| التعليم تحذر من شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 PDF

ترشيحاتنا

اجتماع مجلس الجامعات الأهلية

إقرار قواعد قبول الطلاب بالتنسيق.. أبرز قرارات اجتماع مجلس الجامعات الأهلية

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية: تسليم خلايا الدفن الصحي المتكاملة بمركز بدر بالبحيرة

المستشفيات الجديدة

تشغيل أول مستشفى تعليمي متكامل لعلاج الأورام بالإسماعيلية

بالصور

جمال شعبان: القهوة تحمي السيدات من تكيس المبايض وتمنع جلطات القلب والمخ

القهوة مش بس مزاج..جمال شعبان يفجر مفاجأة تحمي السيدات من تكيس المبايض وتمنع جلطات القلب والمخ
القهوة مش بس مزاج..جمال شعبان يفجر مفاجأة تحمي السيدات من تكيس المبايض وتمنع جلطات القلب والمخ
القهوة مش بس مزاج..جمال شعبان يفجر مفاجأة تحمي السيدات من تكيس المبايض وتمنع جلطات القلب والمخ

جمبسوت لامع.. بوسي تثير الجدل بجمالها وقوامها الممشوق

جمبسوت لامع..بوسى تثير الجدل بجمالها و قوامها الممشوق
جمبسوت لامع..بوسى تثير الجدل بجمالها و قوامها الممشوق
جمبسوت لامع..بوسى تثير الجدل بجمالها و قوامها الممشوق

بعد عامٍ من السهر والقلق.. كيف تكافئ ابنك بعد نتيجة الثانوية العامة؟

كيف تكافئ ابنك بعد نتيجة الثانوية العامة؟
كيف تكافئ ابنك بعد نتيجة الثانوية العامة؟
كيف تكافئ ابنك بعد نتيجة الثانوية العامة؟

بويك تودع سيارتها الشهيرة وتستبدلها بواحدة صغيرة

بويك
بويك
بويك

فيديو

منع راغب علامة من الغناء في مصر‎

قبلات وأحضان الحفل الأخير .. منع راغب علامة من الغناء في مصر‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

المزيد