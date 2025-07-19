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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«100 يوم صحة».. تقديم أكثر من 5 ملايين خدمة طبية مجانية خلال ثلاثة أيام

جانب من الحملة
جانب من الحملة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 5 مليون و63 ألفًا و722 خدمة طبية مجانية خلال ثلاثة أيام فقط، منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة» التي بدأت يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

تأتي الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وتأكيده على أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية، ودورها في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس مليون و 570 ألفا و726 خدمة طبية مجانية، مشيرا إلى أن الحملة تقدم خدماتها بمشاركة 12 قطاعًا مختلفًا، حيث كان لكل قطاع دورٌ تكاملي في تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والتنموية، ووفقا لهذا التعاون قدمت الحملة نحو 616 ألفًا و883 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت 362 ألفًا و 407 خدمات من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 95 ألفًا 325 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 37 ألفا و594 خدمة.

الحملة قدمت 44 ألفًا و958 خدمة

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 44 ألفًا و958 خدمة من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في حين قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية «صحتك سعادة» 4 آلاف و614 خدمة، كما قدمت 205 آلاف و377 خدمة من خلال مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأضاف «عبدالغفار» أن هيئة الإسعاف قدمت 5 آلاف و 402 خدمة إسعافية، بينما  تم تقديم 94 ألفًا و104 خدمات من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى جانب إجراء 2472 عملية ضمن قوائم الانتظار، كما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 15 ألفاً 909 خدمات.

وتابع «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 85 ألفًا و681 مواطنًا، وذلك من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة، والنوادي، والمراكز التجارية (المولات) بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي الصحي وتوجيه المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية متنوعة.

الصحة 100 يوم صحة وزارة الصحة الخدمات الصحية قطاع الرعاية الأساسية

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