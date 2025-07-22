الشباب والرياضة بالوادى الجديد تنظم دورات تدريبية للإنقاذ والغوص لفرق الجوالة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادى الجديد، عن تنفيذ دورات تدريبية فى الإنقاذ لأعضاء فرق الجوالة وأعضاء مراكز الشباب بالتنسيق مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وإدارة الكوادر الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون مع الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ.

وأشارت إلى أنه على من يرغب فى الاشتراك التوجه إلى إدارة التنمية الشبابية بمديريه الشباب والرياضة، الدور الرابع بمجمع المصالح الحكومية، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، تحت توجيهات ومتابعة محمد فكرى يونس مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

وتقام الدورات خلال الفترة من 10 أغسطس، حتى 14 أغسطس 2025، بحمام السباحة بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية وذلك بالشروط التالية.



- على كل متقدم إلى أن يجيد القراءة والكتابة، ويجيد السباحة الحرة، ويستطيع السباحة لمسافة 200 متر فى زمن 5 دقائق دون توقف، والغطس تحت الماء لمسافة 25 مترا دون ظهوراى جزء من أجزاء الجسم.

- يسدد المشارك 50 جنيها قيمة الاختبار المبدئى، ومن يجتاز الاختبار المبدئى، يسدد مبلغ 550 جنيها قيمة المشاركة فى الدورة، وذلك لصالح الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ وغير قابل الاسترداد مع وجود مبلغ 100 جنيه، قيمه سعر دليل المنفذ كتيب الدورة.

- على كل مشارك اجتاز الاختبار المبدئى ملء استمارة المشاركة، مرفق بها صورة بطاقة الرقم القومى و 2 صوره شخصية.