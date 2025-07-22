الصحة العالمية: لا نعرف أسباب احتجاز إسرائيل لأحد موظفينا في غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "منظمة الصحة العالمية" أنها لا تعرف أسباب احتجاز إسرائيل أحد موظفينا في غزة وتحث على إطلاق سراحه.

في غضون ذلك قالت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، إنها ترحب بالبيان الصادر عن مجموعة من الدول الغربية الداعي إلى وقف فوري للحرب في غزة، مؤكدة أن المملكة ترفض ممارسات إسرائيل في منع المساعدات واستهداف المدنيين.

وقالت مجموعة من الدول الغربية، منها بريطانيا وفرنسا وكندا، يوم الاثنين، إن على إسرائيل إنهاء حربها في غزة فورًا، وانتقدت ما وصفته بـ"القتل" للفلسطينيين و"التسريب المتقطع للمساعدات".

وقال الموقعون في بيانهم: "لقد وصلت معاناة المدنيين في غزة إلى مستويات غير مسبوقة.. إن نموذج الحكومة الإسرائيلية في تقديم المساعدات خطير، ويؤجج عدم الاستقرار، ويحرم سكان غزة من كرامتهم الإنسانية".

حرمان السكان المدنيين من المساعدات

وأضافوا: "إنه لأمر مروع أن يُقتل أكثر من 800 فلسطيني أثناء سعيهم للحصول على المساعدة.. إن حرمان الحكومة الإسرائيلية السكان المدنيين من المساعدات الإنسانية الأساسية أمر غير مقبول. يجب على إسرائيل الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

كما قال وزير الداخلية الأسترالي بشكل واضح أنه ضد ما تقوم به إسرائيل ذاكر إن الصور التي رأيناها في غزة "واضحة بشكل كامل ولا يمكن تبرير ما يحدث".

كانت القوات الإسرائيلية قامت بإطلاق النار على فلسطينيين اقتربوا من بنك طعام وأيديهم مرفوعة، في الحادث الأكثر دموية حتى الآن المرتبط بتسليم المساعدات إلى غزة .