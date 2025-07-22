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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

8 كؤوس لأبطال وادي دجلة في التنس الدولية.. وذهبية لـ جوري تامر بالشطرنج

وادي دجلة
وادي دجلة
القسم الرياضي

واصل أبطال وبطلات أندية وادى دجلة، سلسلة التتويجات المميزة في البطولات الدولية هذا الشهر، بعد حصدهم مجموعة من الجوائز والميداليات في بطولات التنس وكرة الطائرة والشطرنج.

يأتي ذلك تتويجًا لجهود إدارة "وادى دجلة" في تطوير مستوى اللاعبين واللاعبات بالنادي لتقديم نتائج إيجابية في المنافسات على الساحتين المحلية والدولية.

في بطولات التنس الدولية من التصنيف A، التي أُقيمت على ملاعب نادي المعادي ونادي سبورتنج في الفترة من 30 يونيو وحتى 13 يوليو الجاري، تألق لاعبو أندية وادى دجلة وحصدوا 8 كؤوس متنوعة. 

وبرز من بينهم اللاعب ياسين أحمد وجيه، الذي قدّم أداءً لافتًا توَّج بالفوز بكأس المركز الأول في منافسات فردي الناشئين ببطولة المعادي الدولية  J30.

كما حصل على كأس المركز الثاني في منافسات الزوجي بنفس البطولة، قبل أن يواصل تألقه بحصد المركز الثاني في فردي الناشئين ببطولة سبورتنج الدولية  J30، ليؤكد حضوره القوي في البطولتين.

وشهدت البطولة أيضًا حضورًا قويًا للاعب مصطفى محمد حرب، الذي نال كأس المركز الثالث في منافسات زوجي الناشئين ببطولة المعادي الدولية  J30، ثم أضاف إنجازًا جديدًا بتحقيق المركز الثالث في منافسات فردي الناشئين ببطولة سبورتنج الدولية J30، ليؤكد توازنه في الأداء في الفردي والزوجي على حد سواء.

وعلى صعيد الناشئات، نجحت اللاعبة جني سيف الدين في حصد كأس المركز الثالث في منافسات زوجي الناشئات ببطولة المعادي، بينما تألقت تالة أحمد نور الدين بتتويجها بكأس المركز الأول في زوجي الناشئات ضمن منافسات بطولة سبورتنج J30، وحققت زميلتها ملك هيثم إسماعيل كأس المركز الثاني لنفس المنافسات، لتؤكد ثنائية دجلة تفوقها في البطولة.

وفي خطوة جديدة نحو التمثيل الدولي، انضمت اللاعبة ملك هيثم إسماعيل، لاعبة وادى دجلة تحت 16 سنة، إلى صفوف المنتخب الوطني المصري للمشاركة في البطولة الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 14 إلى 19 يوليو الجاري على ملاعب نادي جراند بلازا، في إنجاز يعكس تطورها اللافت واستحقاقها للثقة الفنية.

وفي لعبة الكرة الطائرة، شهد شهر يوليو مشاركة 4 لاعبات من أندية وادى دجلة مع المنتخب القومي للناشئات تحت 19 سنة، في بطولة العالم المقامة حاليًا في صربيا وكرواتيا، وهن، سلمى البحيري، ملك وائل وريتاج هشام، وهيا حسام، وذلك بعد اختيارهن ضمن قائمة المنتخب الوطني، في تأكيد على ما تقدمه فرق  وادى دجلة للناشئات من مواهب متميزة قادرة على المنافسة على أعلى مستوى دولي.

أما في رياضة الشطرنج، فقد شارك أبطال وادى دجلة في بطولة هليوبوليس العاشرة الدولية للشطرنج السريع التي أُقيمت يوم 30 يونيو الماضي، وحققوا نتائج لافتة تعكس تنوع المهارات بين الفئات العمرية. حيث حصل اللاعب أدهم حسام على المركز السادس في الترتيب العام للبطولة، فيما توجت اللاعبة جوري تامر بالميدالية الذهبية في منافسات السيدات، وأضاف يوسف دويدار إنجازًا جديدًا بحصوله على الميدالية الفضية في منافسات تحت 12 سنة، بينما أحرز ماريو جورج الميدالية البرونزية لفئة تحت 14 سنة.

جدير بالذكر أن أندية وادى دجلة تهتم باللاعبين واللاعبات وتطوير مهاراتهم بشكل مستمر، وتمتلك أكثر من 10 فروع على مستوى الجمهورية، وتحرص على تقديم تجارب رياضية واجتماعية استثنائية تلبي تطلعات الأعضاء، مع مواصلة التوسع وخلق بيئة متكاملة تدعم جودة الحياة الرياضية والاجتماعية.

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