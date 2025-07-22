لابورت يقترب من ارتداء قميص أتلتيك بلباو من جديد بعد تجربة غير مكتملة في النصر

أفادت إذاعة "راديو ماركا" الإسبانية أن نادي أتلتيك بلباو توصل لاتفاق نهائي مع نادي النصر السعودي يقضي بعودة المدافع الإسباني إيميريك لابورت إلى صفوف الفريق الباسكي، وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا للتقارير، من المنتظر أن يوقّع لابورت، البالغ من العمر 31 عامًا، عقدًا جديدًا مع بلباو لمدة تتراوح بين 3 و4 سنوات، على أن تكتمل إجراءات انتقاله رسميًا خلال أيام، في صفقة تعيد أحد أبرز أبناء النادي إلى بيته القديم.

ويأتي هذا التطور بعد استبعاد اللاعب من قائمة النصر التي تخوض حاليًا المعسكر الإعدادي في النمسا، بقرار فني من المدير الفني جورجي جيسوس، وهو ما مهّد الطريق أمام رحيله.

وكان لابورت قد دشن مسيرته الاحترافية في بلباو عام 2012، وشارك بقميص الفريق في 222 مباراة وسجل 10 أهداف، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي عام 2018، حيث حقق معه العديد من الإنجازات، أبرزها الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز أربع مرات، والتتويج بدوري أبطال أوروبا في 2023.

انضمامه للنصر في صيف 2023 لم يكلل بالنجاح المنتظر، إذ لم يحظَ بمكان أساسي في التشكيلة، ما عجل بنهاية تجربته القصيرة في الدوري السعودي.

عودة لابورت تمثل دفعة قوية لخط دفاع أتلتيك بلباو، الذي يسعى لتقديم موسم مميز على المستويين المحلي والأوروبي، بينما تأمل جماهير الفريق أن يستعيد نجمها السابق مستواه المعهود تحت أضواء "سان ماميس".