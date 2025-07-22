نيدفيد بعد الانضمام لسيراميكا كليوباترا: سعيد بالتحدي وطموحي العودة للمنتخب

أعرب كريم نيدفيد، لاعب النادي الأهلي السابق، عن سعادته الكبيرة بالانضمام رسميًا إلى صفوف فريق سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مؤكدًا أن المفاوضات تمت بسلاسة وسرعة بفضل العلاقة الوطيدة التي تجمعه بالمدير الفني للفريق، الكابتن علي ماهر.

وقال نيدفيد، في تصريحات إذاعية عقب إتمام انتقاله: "الحمد لله على انضمامي لمنظومة محترمة بحجم سيراميكا كليوباترا. المفاوضات لم تستغرق وقتًا طويلًا، لأن الكابتن علي ماهر يعرفني جيدًا، وسبق أن تدربت تحت قيادته، وهو على دراية تامة بإمكانياتي الفنية ودوري داخل أرض الملعب".

وعن المرحلة الصعبة التي مر بها بسبب الإصابة، أضاف نيدفيد: "الإصابة كانت قَدَرًا، لكنها تسببت في تعطيل مسيرتي لفترة ليست بالقصيرة، ورغم كل شيء، أنا راضٍ تمامًا ولدي دافع قوي للعودة واستعادة مستواي".

وأشاد نجم الأهلي السابق بعلاقته مع المدير الفني علي ماهر، مشيرًا إلى أن هذه العلاقة تمنحه راحة نفسية كبيرة تنعكس على عطائه داخل المستطيل الأخضر.

وتناول نيدفيد عودة محمود حسن "تريزيجيه" إلى الأهلي قائلاً: "كنت متوقعًا عودته لأنه ابن من أبناء النادي، لكنني فوجئت بتوقيت عودته، كنت أظن أنها ستكون بعد عامين على الأقل".

وأكد لاعب الوسط أن بوصلته لا تزال تشير إلى حلم العودة لتمثيل المنتخب الوطني، موضحًا أن المشاركة بانتظام في الدوري المصري الممتاز تبقى البوابة الأهم لتحقيق هذا الهدف.

وتوجه نيدفيد رسالة شكر لجماهير الأهلي، قائلاً: "أشكر جمهور الأهلي العظيم على دعمه الكبير لي، سواء خلال فترات الإصابات الصعبة أو قبلها، وأُكن لهم كل الاحترام والتقدير على وقفتهم الصادقة".

ويأمل اللاعب، البالغ من العمر 27 عامًا، أن تكون محطته الجديدة في سيراميكا كليوباترا بداية قوية نحو استعادة بريقه في الملاعب المصرية، والمساهمة في تحقيق نتائج إيجابية مع الفريق في الموسم المقبل من الدوري الممتاز.