الأعلى للإعلام يعيد تشكيل لجنتي ضبط أداء الإعلام الرياضي و تراخيص المواقع الإلكترونية

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعه الدوري، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، وناقش عددًا من القضايا الهامة على الساحة الإعلامية.

وأصدر المجلس قرارًا بإعادة تشكيل لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعضوية محمـــد ابراهيـــــم مصطفـــى محمــــد، المشرف على البرامج الرياضية بالتليفزيون المصري، ود. محمد فضل الله، أستاذ التربية الرياضية بجامعة حلوان، والمهندس شريف أمين، خبير الإدارة الرياضية، والكاتب الصحفي أيمن بدرة، و عبدالفتاح حسن، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة الأسبق، و محمد عادل ماهر، الخبير الإعلامي، والكاتبة الصحفية عبير أنور.

كما أصدر المجلس قرارًا بإعادة تشكيل لجنة تراخيص المواقع الإلكترونية، برئاسة المهندس حسام عبدالمولى، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعضوية المستشار عبدالسلام النجار، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، والكاتب الصحفي عادل حمودة، أعضاء المجلس، والمستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، والمستشار وليد محمود، عضو الأمانة الفنية بالمجلس، والمهندس أحمد سعيد والمهندس عمرو عباس «ممثلي وزارة الاتصالات» و زينب حسن، مدير عام التراخيص بالمجلس، والكاتب الصحفي إبراهيم ربيع، والكاتب الصحفي أيمن أبو عايد.

فيما وافق المجلس على توصيات لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بتوقيع غرامة قدرها ٥٠ ألف جنيه على قناة «الشمس» الفضائية، ومنع الكابتن أسامة حسن من الظهور الإعلامي لمدة ٣ أشهر، بسبب ما تضمنه عدد من حلقات برنامج «البلدوزر» من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

ووافق على حفظ الشكاوى المقدمة من ناديي «الأهلي» و«الزمالك» بشأن ما تضمنته إحدى حلقات برنامج «بلس 90» المذاع عبر قناة «النهار»، وبرنامج «كورة كل يوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، فى ضوء ما تبين بعد مراجعة الحلقات من خلوها من أية مخالفات.