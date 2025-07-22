محافظ المنوفية يتفقد الأعمال الإنشائية لمستشفى الشهداء الجديدة

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة الشهداء لتفقد وافتتاح عدداً من المشروعات التنموية والخدمية استكمالا لمسيرة التنمية والتطوير الشامل التي تشهدها المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورافق المحافظ، خلال الجولة، محمد الزرقاني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، والدكتور عماد رمضان وكيل مديرية الصحة، والدكتور مصطفى النعماني مدير إدارة المستشفيات بالمديرية.

واستهل محافظ المنوفية جولته بتفقد مستجدات الموقف التنفيذي لحجم لأعمال الإنشائية لمستشفى الشهداء الجديدة والمقامة على مساحة 21 ألف م2 بتكلفة مليار و300 مليون جنيه ، واستفسر عن نسب تنفيذ الأعمال وآلية تنظيم العمل.

ومن المقرر أن تضم 5 غرف عمليات و 31 أسرة بقسم الغسيل الكلوي و 24 بحضانات الأطفال و 41 أسرة بقسم العناية المركزة و21 بأقسام العيادات الخارجية بإجمالي 223 سرير ، وجارى العمل على قدم وساق في تكثيف الجهود واستكمال الأعمال بالمشروع.

ووجه محافظ المنوفية بالمتابعة الميدانية وتذليل جميع العقبات والتنسيق الكامل بين كافة الجهات لسرعة إنهاء المشروع وتحقيق نسب إنجاز مرضية علي أرض الواقع كون المشروع سيعد صرحاً طبياً وإضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة مما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

وأكد أننا مستمرون في دعم المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الرعاية العلاجية لخدمة المواطنين.

كما تفقد محافظ المنوفية التجهيزات النهائية للمول التجاري متعدد الطوابق ، المقام على مساحة 300 م بطاقة 33 محل تجاري وبإستثمارات 18 مليون جنيه ، وذلك في إطار خطة المحافظة لإنشاء أسواق ومواقف حضارية بديلة عن الأسواق والمواقف العشوائية للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المدينة.

وتفقد المحافظ عدد من المحلات التجارية ووجه الإدارة المالية بالديوان العام بسرعة الانتهاء من إجراءات طرح المحلات ووضع بنرات بهذا الشأن علي واجهات المول لتعظيم موارد المحافظة وبما يعود بالنفع العام.

وأشار إلى أن المول التجاري سيعد الأول من نوعه في توفير كافة مستلزمات واحتياجات المواطنين بمركز الشهداء، مؤكدا على أهمية مشروعات الأسواق في توفير فرص العمل للشباب والمواطنين وإتاحة الفرصة لهم لعرض منتجاتهم وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي لتوفير حياة كريمة.