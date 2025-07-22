قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المتحدث باسم اليونيسف: أطفال غزة يموتون جوعًا والعالم يكتفي بالمشاهدة
توقعات الأرصاد.. موعد بداية وانتهاء الموجة الحارة في الصيف
وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى بوركينا فاسو في المحطة الثانية من جولته في غرب إفريقيا
الزمالك يتحرك لحسم مصير الجزيري والجفالي لتسجيل صفقة أجنبية جديدة
بقرار رئاسي .. إنشاء جامعتي العروبة ومصر الجديدة الخاصتين غير الربحيتين
عاصفة "ويفا" تضرب شمال فيتنام برياح عاتية وأمطار غزيرة وتحذيرات من فيضانات وانهيارات طينية
جبران: 200 منحة تدريب مجانية لأبناء مطروح على أكثر المهن طلبا
شيكابالا لـ حسن شحاتة بعد أزمته الصحية: مستنيين ضحكتك ترجع تنور
محدش جاب 100%| إعلان أوائل الثانوية العامة 2025 في بيان عاجل بعد قليل
وزير الخارجية في أبوجا .. اتفاقيات استراتيجية كبرى .. أمن الساحل ومحاربة الإرهاب أولوية مصرية - نيجيرية | ملف بالصور
مدبولي: حريصون على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات.. نواب: الحكومة تمضي بخطى ثابتة نحو مناخ استثماري آمن.. والدولة تدعم المستثمرين بحوافز مستمرة
وزير الدفاع: لدينا أسلحة متطورة قادرة على ردع كل من يهدد أمن مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد الأعمال الإنشائية لمستشفى الشهداء الجديدة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة الشهداء لتفقد وافتتاح عدداً من المشروعات التنموية والخدمية استكمالا لمسيرة التنمية والتطوير الشامل التي تشهدها المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورافق المحافظ، خلال الجولة، محمد الزرقاني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، والدكتور عماد رمضان وكيل مديرية الصحة، والدكتور مصطفى النعماني مدير إدارة المستشفيات بالمديرية.

واستهل محافظ المنوفية جولته بتفقد مستجدات الموقف التنفيذي لحجم لأعمال الإنشائية لمستشفى الشهداء الجديدة والمقامة على مساحة 21 ألف م2 بتكلفة مليار و300 مليون جنيه ، واستفسر عن نسب تنفيذ الأعمال وآلية تنظيم العمل.

 ومن المقرر أن تضم 5 غرف عمليات و 31 أسرة بقسم الغسيل الكلوي و 24 بحضانات الأطفال و 41 أسرة بقسم العناية المركزة و21 بأقسام العيادات الخارجية بإجمالي 223 سرير ، وجارى العمل على قدم وساق في تكثيف الجهود واستكمال الأعمال بالمشروع.

ووجه محافظ المنوفية بالمتابعة الميدانية وتذليل جميع العقبات والتنسيق الكامل بين كافة الجهات لسرعة إنهاء المشروع وتحقيق نسب إنجاز مرضية علي أرض الواقع كون المشروع سيعد صرحاً طبياً وإضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة مما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

وأكد أننا مستمرون في دعم المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الرعاية العلاجية لخدمة المواطنين.

كما تفقد محافظ المنوفية التجهيزات النهائية للمول التجاري متعدد الطوابق ، المقام على مساحة 300 م بطاقة 33 محل تجاري وبإستثمارات 18 مليون جنيه ، وذلك في إطار خطة المحافظة لإنشاء أسواق ومواقف حضارية بديلة عن الأسواق والمواقف العشوائية للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المدينة.

وتفقد المحافظ عدد من المحلات التجارية ووجه الإدارة المالية بالديوان العام بسرعة الانتهاء من إجراءات طرح المحلات ووضع بنرات بهذا الشأن علي واجهات المول لتعظيم موارد المحافظة وبما يعود بالنفع العام.

وأشار إلى أن المول التجاري سيعد الأول من نوعه في توفير كافة مستلزمات واحتياجات المواطنين بمركز الشهداء، مؤكدا على أهمية مشروعات الأسواق في توفير فرص العمل للشباب والمواطنين وإتاحة الفرصة لهم لعرض منتجاتهم وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي لتوفير حياة كريمة.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية جولة تفقدية افتتاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مؤشرات تنسيق الجامعات2025

طب 92.9% والأسنان 91.7% والهندسة 88.5%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لـ طلاب الثانوية العامة

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس.. بالدرجات والمجموع الكلي

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة.. ردد 3 كلمات يجبر الله بخاطرك لتكون من الناجحين

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بالاسم.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف مجموعك في لحظات

أوائل الثانوية العامة 2025

أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2025| بيان عاجل بتفاصيل القائمة كاملة خلال ساعات

تنسيق الجامعات

حاسبات ومعلومات 82.8% تمريض 84.1% والصيدلة91.2.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

الوان طلاء الجدران

تغير الموازين.. اعرف موضة ألوان طلاء جدران المنازل في 2025

الجنين

فاكهة صيفية تعالج الجفاف وتحسن نمو الجنين وتمنع السرطان.. اكتشفها

كرات اللحم بالمشروم والبطاطس

زى المطاعم .. طريقة عمل كرات اللحم بالمشروم والبطاطس

بالصور

طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة

طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة
طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة
طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة

طريقة عمل الكشك الصعيدي الأصلي بطريقة مميزة ومفصلة

طريقة عمل الكشك الصعيدي الأصلي
طريقة عمل الكشك الصعيدي الأصلي
طريقة عمل الكشك الصعيدي الأصلي

وزير الدفاع: لدينا أسلحة متطورة قادرة على ردع كل من يهدد أمن مصر

الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع
الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع
الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع

تعمل إيه لو ابنك جاب مجموع قليل في الثانوية العامة

تعمل ايه لو ابنك جاب مجموع قليل فى الثانوية العامة
تعمل ايه لو ابنك جاب مجموع قليل فى الثانوية العامة
تعمل ايه لو ابنك جاب مجموع قليل فى الثانوية العامة

فيديو

الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع

وزير الدفاع: لدينا أسلحة متطورة قادرة على ردع كل من يهدد أمن مصر

تطورات قصة أطفال ديرمواس

التحقيقات مستمرة وتحاليل المياه مطابقة.. ماذا يحدث بقرية دلجا بعد فاجعة أطفال ديرمواس؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

المزيد