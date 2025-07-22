ضربة موجعة لهجوم ريال مدريد.. إصابة طويلة وتغييرات محتملة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مدة غياب المهاجم البرازيلي إندريك لاعب ريال مدريد، بعد الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وكان ريال مدريد قد أكد أن الفحوصات التي أجريت على إندريك من قبل الخدمات الطبية للنادي، تم تشخيص إصابته بإصابة في الوتر المشترك في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى، سيتم تقييم تعافيه.

بحسب صحيفة "ماركا" أن إندريك، سيغيب من 8 إلى 10 أسابيع عن ريال مدريد بسبب الإصابة.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الملكي سيمنحه الوقت الكافي للتعافي الكامل من إصابته.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي ريال مدريد، يعتقدون أنه موهوب جدًا، وأنه سيكون قريبًا لاعبًا أساسيًا في الفريق.

من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تحول مفاجئ فى مستقبل المهاجم البرازيلى الشاب لنادى ريال مدريد، إندريك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وبحسب ما أفادت به شبكة "كادينا سير" الإسبانية مؤخرا، فإن مستقبل اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا أصبح من أبرز المواضيع المطروحة داخل ريال مدريد وسط احتمالات بخروجه على سبيل الإعارة للحصول على دقائق لعب أكبر، بعد موسم أول له مع ريال مدريد قادمًا من بالميراس في صفقة بلغت قيمتها 72 مليون يورو.



وتأتي هذه التطورات بعد الأداء المميز الذي قدمه جونزالو جارسيا، لاعب الفريق الرديف، الذي أظهر جاهزيته لسد الفراغ في مركز المهاجم الصريح، وهو المركز الذي لم ينجح إندريك في تعويضه حتى الآن.