محافظ المنوفية يفتتح 4 محطات صرف صحى باستثمارات 257 مليون جنيه

افتتح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بقري مركز الشهداء ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بإستثمارات تجاوزت 257 مليون جنيه ، بهدف تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتحقيق نقلة نوعية بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم التنمية المستدامة وحماية البيئة ، جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة.

ووسط فرحة الأهالي، افتتح محافظ المنوفية محطة صرف صحي كفر سرسموس بتكلفة تقديرية 60 مليون جنيه ، لخدمة 8500 مواطن بنواحي سرسموس وكفر سرسموس ، حيث إزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية ، وإستمع الي شرح تفصيلي عن مكونات المشروع والذي يضم محطة رفع ، شبكات إنحدار ، خطوط طرد ، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والمدنية وشبكات الإنحدار بطول 4522 م وخطوط الطرد بطول 2430م و 695 وصلة منزلية بنسبة 100 % ، مشيراً أنه تم الإنتهاء من تجارب تشغيل المحطة ودخولها الخدمة .

افتتح محافظ المنوفية محطة صرف صحي أبو كلس بتكلفة تقديرية 75 مليون جنيه لخدمة 6800 مواطن ، حيث إزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية وأطلق شارة تشغيل المحطة ، ويضم المشروع محطة رفع ، شبكات إنحدار ، خطوط طرد ، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والمدنية وشبكات الإنحدار بطول 9881 م وخطوط الطرد بطول 1570 م و 1083 وصلة منزلية بنسبة 100 % ، وخلال الافتتاح التقى محافظ المنوفية بعدد من أهالي القرية وإستمع لشكواهم ومطالبهم ، موجهاً رئيس المدينة برفع كفاءة أعمال تجميل مدخل الوحدة المحلية لقرية دنشواي لإضفاء مظهر جمالي وحضاري إستجابة لرغبة الأهالي .

افتتح محافظ المنوفية محطة صرف صحي كفر الجمالة بتكلفة تقديرية 55 مليون جنيه لخدمة 4700 مواطن ، حيث إزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية وأطلق شارة تشغيل المحطة ، ويضم المشروع محطة رفع ، شبكات إنحدار، خطوط طرد ، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والمدنية وشبكات الإنحدار بطول 3309 م وخطوط الطرد بطول 955 م و 560 وصلة منزلية بنسبة 100 % .

افتتح محافظ المنوفية محطة صرف صحي كفر حجازي بتكلفة تقديرية 67 مليون جنيه لخدمة 5500 مواطن ،حيث إزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية وأطلق شارة تشغيل المحطة ، ويضم المشروع محطة رفع ، شبكات إنحدار، خطوط طرد ، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والمدنية وشبكات الإنحدار بطول 7666 م وخطوط الطرد بطول 2362 م و 714 وصلة منزلية بنسبة 100 % .