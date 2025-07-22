مصر وبوركينا فاسو تدشنان آلية للتشاور السياسي وتعززان التعاون الثنائي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء، في مستهل زيارته إلى العاصمة واغادوغو، المحطة الثانية من جولته في غرب إفريقيا، بنظيره البوركيني كاراموكو جان ماري تراوري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينيين في الخارج.

وخلال اللقاء، شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وبوركينا فاسو، مؤكدًا أن زيارته جاءت برفقة وفد رفيع يضم نحو 30 من كبار رجال الأعمال وممثلي الشركات المصرية العامة والخاصة، في خطوة تعكس رغبة القاهرة الجادة في توسيع مجالات التعاون المشترك.

كما عبّر عن تطلع مصر لفتح قنوات مباشرة للتواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، مشيدًا بتجارب الشركات المصرية الناجحة في السوق البوركيني، ومؤكدًا استعداد بلاده لتقديم الدعم ونقل الخبرات في قطاعات الصحة، والبنية التحتية، والطاقة، والتعدين، والإنشاءات، وصناعات القطن.

وتطرق اللقاء إلى متابعة تنفيذ مخرجات زيارة وزير خارجية بوركينا فاسو إلى القاهرة في نوفمبر 2024، حيث أكد الجانبان حرصهما على دفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، إلى جانب الاتفاق على إنشاء آلية للتشاور السياسي تعزز التنسيق المنتظم وتبادل الرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

ومن جانبه، أعرب الوزير عبد العاطي عن تقدير مصر لدعم بوركينا فاسو لترشيحها لمنصب مدير عام اليونسكو، مشيرًا إلى توافق الرؤية المصرية مع تطلعات القارة الإفريقية.

كما أكد مجددًا دعم مصر لجهود بوركينا فاسو في مكافحة الإرهاب، مبرزًا الدور الذي يقوم به الأزهر الشريف من خلال بعثاته وبرامجه التدريبية، إضافة إلى المنح الدراسية المقدمة للطلاب البوركينيين في المؤسسات التعليمية المصرية.

واختتم اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم لتدشين آلية مشاورات سياسية بين البلدين، في ظل توافق الرؤى حول القضايا الإقليمية، لاسيما الأوضاع الأمنية المتدهورة في منطقة الساحل وغرب إفريقيا.