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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفيرة البحرين بالقاهرة تهنئ مصر قيادةً وشعبًا بعيدها القومي والذكرى 73 لثورة 23 يوليو

سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية
سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية
علي صالح

أعربت سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة للمملكة لدى جامعة الدول العربية، فوزية بنت عبد الله زينل، عن خالص التهاني لجمهورية مصر العربية والحكومة المصرية وشعب مصر الشقيق، بمناسبة احتفال مصر بعيدها القومي والذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952 المجيدة، متمنيةً لمصر دوام التقدم والازدهار.

وأكدت السفيرة أن هذه المناسبة الوطنية المجيدة تمثل محطة تاريخية فارقة في مسيرة مصر العريقة، مشيدةً بما تشهده مصر في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنجازات كبرى في شتى المجالات، وبما تحققه من استقرار ونمو يعزز مكانتها الإقليمية والدولية.

وأعربت السفيرة  عن اعتزاز مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم، حفظه الله ورعاه، بما يربطها بجمهورية مصر العربية من علاقات أخوية تاريخية راسخة، بلغت مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مستندةً إلى إرث عريق من التعاون المتبادل والتضامن المشترك، وإلى وشائج المحبة والمصير الواحد بين الشعبين الشقيقين.

كما أشارت لحرص البلدين الشقيقين على تعزيز أطر التعاون والتشاور والتنسيق في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ويجسد توافق الرؤى بين قيادتي البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي تواجهها المنطقة، مؤكدين التزامهما الراسخ بإرساء قيم السلام والحوار كنهج ثابت في العلاقات الدولية.

وأشارت إلى ما تمثله العلاقات البحرينية المصرية من نموذج يُحتذى به في العلاقات الثنائية العربية، وما تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين من انطلاقة نحو آفاق أرحب من التكامل والتنسيق المشترك على كافة المستويات.

كما لفتت للدور البارز الذي يقوم به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ،حفظه الله، ومعالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، في دعم وتعزيز مسيرة التعاون الثنائي، والعمل المشترك على تحقيق الرؤى الاقتصادية والتنموية بما يخدم تطلعات البلدين والشعبين، ويعكس الإرادة السياسية القوية نحو بناء مستقبل أكثر إشراقًا.

وأشادت السفيرة بما يشهده التعاون الاقتصادي والتجاري بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية من نمو متسارع، في ظل العمل المتواصل للحكومتين، وما تُجسده اجتماعات اللجنة الحكومية البحرينية المصرية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي من روح الشراكة والتفاهم، بما يعزز من فرص الاستثمار والتبادل التجاري، ويدعم مسيرة التكامل الاقتصادي العربي.

وأكدت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل أن مملكة البحرين ستظل كما كانت دائمًا، داعمةً لمصر في كل الظروف، متطلعةً إلى المزيد من الإنجازات المشتركة، ومستقبل أكثر إشراقًا في ظل القيادة الحكيمة للبلدين الشقيقين، بما يعزز من مكانة الأمة العربية على الساحة الدولية

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