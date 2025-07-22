ولي عهد البحرين يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يوليو المجيدة

بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وأعرب سموه في البرقية عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لمصر قيادةً وشعبًا بمزيد من التقدم والازدهار، مشيدًا بما تمثله هذه المناسبة التاريخية من محطة فارقة في مسيرة النضال الوطني المصري نحو التحرر والاستقلال، وما حققته من إنجازات تركت أثرًا عميقًا في وجدان الأمة العربية.

وأكد سموه على عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى الحرص المشترك على تطوير أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين ويعزز من استقرار المنطقة وازدهارها.

كما بعث سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه دولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، عبّر فيها عن اعتزازه بالعلاقات المتينة التي تربط بين البلدين، متمنيًا للحكومة المصرية دوام النجاح في تحقيق التنمية الشاملة ومواصلة مسيرة الإنجازات الوطنية.