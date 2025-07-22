ملك البحرين يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى 73 لـ ثورة يوليو المجيدة

بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، برقية تهنئة إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة.



وأعرب العاهل البحريني في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة فخامته الحكيمة.



وأشاد الملك حمد ، في هذه المناسبة، بما تتميز به العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده من تطور ونمو على كافة الأصعدة، مؤكدًا جلالته على مواصلة العمل على تنمية وتعزيز هذه العلاقات الراسخة والارتقاء بها إلى مستويات أشمل، بما يلبي ويحقق مصالح البلدين الشقيقين