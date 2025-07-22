فريدة الشوباشي تكشف ذكريات الثانوية العامة: كنت من أوائل الجمهورية

كشفت النائبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب والكاتبة الصحفية، عن ذكريات مميزة لا تُنسى من فترة دراستها بالثانوية العامة ، مؤكدة أنها حققت مجموع 76.4% في شهادة الثانوية العامة عام 1963، وكانت ضمن أوائل الجمهورية في الشعبة الأدبية، رغم أنها كانت تعمل في ذلك الوقت.

وقالت الشوباشي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"،: "كانت لحظة إعلان النتيجة من أجمل لحظات حياتي.. فرحة لا توصف، خصوصًا أنني كنت أعمل بجانب الدراسة، وهو ما جعلني أعتز بهذا الإنجاز مضاعفًا".

وأضافت: "من البداية كنت مقررة ألتحق بكلية الحقوق، ولذلك اخترت القسم الأدبي عن قناعة، لأنه المجال الذي يعبر عن ميولي، ولو كنت مهتمة بالعلوم لدرست المجال العلمي، فكل طالب يجب أن يتبع ميوله ليبرع فيه".

وتابعت الشوباشي: "دراستي في القسم الأدبي عمّقت إحساسي بالقراءة والفكر، وفتحت لي آفاقًا جديدة، وأتذكر جيدًا قصة قصيرة قرأها لي الأستاذ نجيب محفوظ اسمها (هدية فطان والي)، بكيت بعدها بشدة.. هذه اللحظات ساهمت في تشكيل وعيي الإنساني والثقافي".

وأشارت إلى أن اختيارها لكلية الحقوق لم يكن اعتباطيًا، موضحة: "أنا عندي ميل قوي لفكرة إن كل حاجة تكون قانونية ومنظمة.. كل شخص لازم يعيش وفق القانون، حتى في أبسط التعاملات مع الناس، علشان نحافظ على كرامتنا ونضمن العدالة".

واختتمت عضو مجلس النواب تصريحها برسالة للطلاب: "الثانوية العامة محطة مهمة، لكن مش نهاية الطريق.. الأهم أن تختار التخصص اللي تحبه وتمشي فيه بإخلاص، ساعتها هتنجح مهما كانت الظروف".