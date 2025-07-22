قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الإعلام السوري: الانتهاكات في السويداء لم تكن مسئولية الدولة
لقاء مقلق وشهادة منسية.. فنانة أمريكية تكشف وقائع مقلقة وتطالب بالتحقيق مع ترامب في فضيحة إبستين
الأغلى في اللعبة.. ما سعر محمد صلاح بفانتازي الدوري الإنجليزي؟
بقرار جمهوري.. تجديد الثقة للدكتور طه إسماعيل عميدًا لـ طب كفر الشيخ
فكر قبل ما تقرر .. " الأسنان " تحذر طلاب الثانوية العامة بعد إعلان النتيجة
نتيجة الثانوية العامة 2025 ظهرت فهل الدعاء يغيرها؟ 3 حقائق تبدل قدرك من راسب إلى ناجح
حسن شحاتة يغادر المستشفى بعد إجراء جراحة ناجحة
معونة استثنائية في الزواج والوفاة والعلاج.. تفاصيل الحماية المجتمعية الجديدة
زيزو: معسكر الإعداد مثالي.. وطموحات اللاعبين ليس لها حدود
زيزو: معسكر الأهلي في طبرقة نموذجي
حلم حياتي الهندسة.. زياد الثامن بالثانوية: تفوقي مفاجأة جميلة لوالدتي
تحذير عاجل للمستأجرين: 3 حالات تستوجب إخلاء الشقة فورا بقوة القانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خبيرة سياسية: الخلاف مع اليونسكو يخفي رفضًا أمريكيًا لأية قرارات لا تخدم إسرائيل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رنا أشرف

في تصعيد جديد يضاف إلى سلسلة التوترات بين الولايات المتحدة والمؤسسات، أعلنت واشنطن انسحابها رسميًا من منظمة اليونسكو، في خطوة تعكس تراجع ثقتها بالمنظومة الدولية وتعمق الفجوة مع الهيئات متعددة الأطراف. 

وبينما تروج الإدارة الأمريكية لمبررات تتعلق بما تسميه “تحيزات داخل المنظمة”، يرى مراقبون أن القرار يأتي في إطار نهج أوسع تسلكه واشنطن لإعادة رسم قواعد التعاون الدولي بما يخدم مصالحها.

الولايات المتحدة ومنظمة اليونسكو:الانسحابات المتكررة وتداعياتها متعددة الأطراف

قالت جمانة نظمي معيدة بكلية العلوم السياسية جامعة بدر انه لطالما عكست العلاقة بين الولايات المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) توترات أوسع تتعلق بالتعاون الدولي، والخلافات الأيديولوجية، وأولويات السياسات الوطنية، قرار الولايات المتحدة الأخير بالانسحاب من اليونسكو أثار جدلاً واسعًا حول دوافعه، وتبعاته المحتملة، وتأثيره الجيوسياسي الأوسع، تهدف هذه الدراسة إلى وضع القرار في سياقه التاريخي، واستعراض سوابقه، والنظر في ردود فعل اليونسكو والدول الأعضاء والجمهور.

واضافت جمانة انسحاب الولايات المتحدة المتوقع من اليونسكو، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 31 ديسمبر 2026 وفقًا للمادة الثانية (6) من دستور المنظمة، ليس أمرًا جديدًا، فقد غادرت الولايات المتحدة اليونسكو في ثمانينيات القرن الماضي، معلنةً قلقها من سوء الإدارة المالية وقرارات اعتبرتها متحيزة ضدها، وبعد إصلاحات جذرية داخل المنظمة، عادت الولايات المتحدة للانضمام مجددًا عام 2003، في تحرك يعكس تجدد التفاؤل بالتعاون متعدد الأطراف.

تابعت غير أن الخلافات عادت خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، لا سيما مع قرار اليونسكو باعتبار دولة فلسطين عضوًا كامل العضوية، الأمر الذي اعتبره كثيرون في الولايات المتحدة موقفًا مناهضًا لإسرائيل. هذا الصراع أدى إلى انسحاب جديد، قبل أن تعيد إدارة بايدن النظر بالقرار وتلغي الانسحاب، الأمر الذي يعكس دورة متكررة من الانفصال والعودة.

أوضحت جمانة نظمي أن الولايات المتحدة طرحت قرارها الأخير باعتباره رد فعل على توجهات "عالمية" تتعارض مع سياسة “أميركا أولًا”، تصف إدارة ترامب قرارات اليونسكو بأنها لا تتماشى مع مصالح الولايات المتحدة، مما يعكس شكوكًا أعمق تجاه المؤسسات الدولية وتأثيرها على السيادة الوطنية.

وقالت يظل الاعتراف بدولة فلسطين حجر الزاوية في الخلاف، حيث يراه البعض موقفًا معاديًا لإسرائيل، في حين يؤكد مسؤولو اليونسكو أنهم يعملون دائمًا للمصلحة المشتركة لكلا الطرفين دون تحيز.

أما بالنسبة لليونسكو فقالت جمانة أعربت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، عن أسفها الشديد لهذا القرار، لكنها أشارت إلى أن المنظمة كانت مستعدة له، وأوضحت أن الأسباب التي قدمتها الولايات المتحدة للانسحاب مماثلة لتلك التي أُثيرت قبل سبع سنوات، رغم التطورات الإيجابية التي شهدتها المنظمة في مجال التوافق والعمل متعدد الأطراف الميداني، وحذرت من أن خسارة هذا الوضع النادر من الإجماع قد تكون مكلفة على الصعيد الدولي.

وأشارت إلى ان على الصعيد المالي، قللت اليونسكو من تأثير انسحاب الولايات المتحدة، معتبرة أن تمويل واشنطن يمثل فقط 8% من ميزانيتها الإجمالية، كما تعزز الدعم الدولي من دول مثل فرنسا، حيث أكد الرئيس إيمانويل ماكرون على تمسك بلاده بالمنظمة.

أما على وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، فقد عبر العديد عن قلقهم من تراجع النفوذ العالمي لبلادهم. وصف بعض المعلقين الانسحاب بأنه هبة مريرة تخسر فيها أمريكا "النفوذ الناعم"، وهو تعبير عن تعثر في إدارة البلاد يهدد باستنزاف مكانتها العالمية.

وأختتمت حديثها قائلة تعكس دورات انسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو وعودتها المتكررة توترات مستمرة بين المصالح الوطنية وروح التعاون الدولي، ورغم أن الانسحاب قد لا يؤثر ماليًا بشكل كبير على المنظمة، إلا أنه يحمل دلالات رمزية هامة تطرح تساؤلات حول مستقبل العمل الجماعي ودور الولايات المتحدة القيادي في المؤسسات الدولية. ومع تجديد داعمي المنظمة من دول شريكة مثل فرنسا التزامهم، يترقب العالم ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعيد تقييم موقفها قبل أن تصبح تبعات الانسحاب غير قابلة للتعويض.

 
 

اليونسكو منظمة اليونسكو الولايات المتحدة الأمريكية مجلس حقوق الإنسان الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس بعد اعتمادها.. عبر هذا الرابط

نتيجة الثانوية العامة 2025

بعد قليل.. ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس

وزير التربية والتعليم

الآن .. وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025 | درجاتك عندنا

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة بالاسم مجانا.. افتح الرابط واصبر وادعُ الله.. يمنحك 7 بشارات

أوائل الثانوية العامة 2025

التعليم : صور وأسماء أوائل الثانوية العامة 2025 المتداولة بفيس بوك "مزيفة"

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025.. بعد قليل

موقع تنسيق الجامعات 2025

93.17% للطب.. والهندسة 88.65%.. مؤشرات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 بالأرقام

تنسيق الجامعات

حاسبات ومعلومات 82.8% تمريض 84.1% والصيدلة91.2.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

الزمالك

فيريرا يقرر تدريبات الزمالك على فترتين لرفع الجاهزية الفنية

زيزو

زيزو: تريزيجيه صاحب تاريخ طويل مع الأهلي والمنتخب

زيزو

زيزو يكشف تفاصيل مرانه الأول في التتش

بالصور

احذر .. في هذه الحالة لن تنفع الأدوية والمشروبات في علاج الحموضة| إليك الحل

الحموضة
الحموضة
الحموضة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشيكولاتة.. حقائق مثبتة بالأبحاث العلمية

الشيكولاتة
الشيكولاتة
الشيكولاتة

تجنبي هذه الأطعمة عند تناول بذور الشيا.. حتى لا تفقدي فوائدها الخارقة

أطعمة لا يُنصح بتناولها مع بذور الشيا
أطعمة لا يُنصح بتناولها مع بذور الشيا
أطعمة لا يُنصح بتناولها مع بذور الشيا

لحظة مصيرية.. كيف يدعم الآباء أبناءهم نفسيًا مع اقتراب نتيجة الثانوية العامة؟

طرق علمية يمكن للآباء اتباعها لدعم أولادهم نفسيً
طرق علمية يمكن للآباء اتباعها لدعم أولادهم نفسيً
طرق علمية يمكن للآباء اتباعها لدعم أولادهم نفسيً

فيديو

السيارة

قرار من النيابة بشأن سائق نقل يخفي لوحات سيارته للتهرب من المخالفات

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

اعرف نتيجتك.. وزير التعليم يعتمدها الآن | تفاصيل مهمة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

محدش جاب 100%؜ .. إعلان أوائل الثانوية العامة بعد قليل

جهاز حماية المستهلك

جهاز حماية المستهلك: 33 ألف شكوى من التجارة الإلكترونية غير المشروعة في عام واحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

المزيد