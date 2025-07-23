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الخامس جمهورية على الثانوية ابن المنوفية: أحلم بمنحة لدراسة الهندسة.. وهذا سر تفوقي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الخامس جمهورية على الثانوية ابن المنوفية: أحلم بمنحة لدراسة الهندسة.. وهذا سر تفوقي

الخامس علي مستوي الجمهورية ابن المنوفية
الخامس علي مستوي الجمهورية ابن المنوفية
مروة فاضل

انطلقت الزغاريد في منزل أحمد وليد، ابن قرية شنوان بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، عقب حصوله على المركز الخامس على مستوى الجمهورية في شعبة علمي رياضة.

وقال أحمد إنه تلقى اتصالًا من خاله يخبره فيه بحصوله على المركز الخامس على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أنه توقّع أن يكون من بين الأوائل، نظرًا لقلة الأخطاء في الامتحانات.

وأضاف أحمد أن شقيقه مهندس، ووالده يعمل بالخارج، وقد اتصل به فور علمه بالخبر، ووعده بأن يختار الهدية التي يرغب فيها.

وتابع أحمد أن والدته كانت أكبر الداعمين له في كل لحظة، وكانت تُهوِّن عليه الكثير، خاصة في أيام الامتحانات، دون أي ضغط.

وتمنّى أحمد أن يحصل على منحة لدراسة الهندسة، سواء داخل مصر أو خارجها، مؤكدًا أنه يسير في خطواته بالاعتماد على الله.

وحصدت محافظة المنوفية ستة مراكز بين أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

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