قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخامس جمهورية على الثانوية ابن المنوفية: أحلم بمنحة لدراسة الهندسة.. وهذا سر تفوقي
الجيش الأوكراني يعلن تحطم مقاتلة فرنسية من طراز ميراج-2000 بمنطقة فولين
خبير بشئون الجماعات الإسلامية: الإخوان «تنظيم ثعباني» يُغير جلده كل 10 سنوات|فيديو
مسافر وعرفت بالصدفة.. مرتضى منصور يوجّه رسالة لـ حسن شحاتة بعد وعكته الصحية
ناقد رياضي: الأهلي تعامل مع عروض رحيل وسام أبو علي بشروط «تعجيزية» | فيديو
وضع سياسات حقوق المرضى أبرزها .. 8 اختصاصات للمجلس القومي للصحة النفسية
هدير عبد الرازق تخرج من الحبس بعد أزمة الفيديوهات المخلة والصلح المُفاجئ |فيديوجراف
ارتفاع عدد ضحايا حفل زفاف قنا إلى 4 أشخاص |تفاصيل
92.9 % للطب والأسنان 91.7%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 «علمي علوم»
الصفقة الجديدة| المران الأول لـ «آدم كايد» مع الزمالك .. شاهد
مُخصصة للسباحين.. شاومي تطلق سماعات مقاومة للماء |تفاصيل
استشهاد فلسطيني و5 مصابين في قصف إسرائيلي على خيمة نازحين بقطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«همس» الخامسة على الجمهورية علمي علوم: كرم الله حاوطنا بعد وفاة والدي |شاهد

همس وأسرتها
همس وأسرتها
مروة فاضل

وسط حالة من القلق والفرحة تلقت أسرة همس سيد سعد خبر حصولها علي المركز الخامس علي مستوي الجمهورية علمي علوم.

وفي منزلها بقرية المصيلحة بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية انطلقت الزغاريد وسط فرحة الجميع.

همس طالبة الثانوية العامة علمي علوم تلقت خبر تفوقها بفرحة كبيرة قائلة “ ما توقعتش اكون بين الاوائل السنة كانت صعبة جدًا”.

وقالت همس، إن والدها توفي في بداية العام في سبتمبر الماضي وكانت تمر بظروف اجتماعية ونفسية صعبة للغاية وتمكنت بفضل الله ووجود عائلتها وأصدقائها ومدرسيها من العبور من المحنة النفسية.

وأكدت، همس، أن الجميع كان يدعمها وكانت تذاكر دروسها في أوقاتها، قائلة " التوكل علي الله وذكر الله دائما كان وراء توفيقي في الدراسة.

وتابعت أن والدتها دعمتها كثيرا بعد وفاة والدها وساعدتها في تخطي الوقت الصعب.

وأوضحت أنها ستلتحق بالقطاع الطبي ولكنها لم تحدد حتي الآن الكلية التي ستلتحق بها.

وكانت محافظة المنوفية قد حصدت 6 مراكز بين أوائل الجمهورية في الثانوية العامة.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية نتيجة الثانوية العامة أوائل الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

بعد قليل.. ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس

وزير التربية والتعليم

الآن .. وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025 | درجاتك عندنا

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة بالاسم مجانا.. افتح الرابط واصبر وادعُ الله.. يمنحك 7 بشارات

أوائل الثانوية العامة 2025

التعليم : صور وأسماء أوائل الثانوية العامة 2025 المتداولة بفيس بوك "مزيفة"

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025.. بعد قليل

موقع تنسيق الجامعات 2025

93.17% للطب.. والهندسة 88.65%.. مؤشرات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 بالأرقام

تنسيق الكليات 2025

تنسيق الكليات 2025| 74% للطب .. ننشر الحدود الدنيا للكليات بالأرقام

طلاب الثانوية العامة 2025

منح لـ10%.. مفاجأة لطلاب الثانوية العامة 2025 بتنسيق الجامعات الأهلية

ترشيحاتنا

انتشار الزلازل قبل ظهور المهدي المنتظر

ما هو حال المسلمين قبل ظهور المهدي المُنتظر؟.. انتشار الزلازل واختلاف الناس

الثانوية الأزهرية

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 .. مصدر رسمي يؤكد اعتمادها الأسبوع المقبل

وزير الأوقاف ووزير الشئون الدينية التركي

رئيس الشئون الدينية التركي: ذكر مصر في الكتب السماوية يحمل معنى عظيما ومقدسا

بالصور

فوائد تناول الخوخ في الصيف.. فاكهة مرطبة ومليئة بالمفاجآت الصحية

فوائد تناول الخوخ في فصل الصيف
فوائد تناول الخوخ في فصل الصيف
فوائد تناول الخوخ في فصل الصيف

العصب الحائر أو المُحيّر للأطباء.. سر الإغماء المُفاجئ وانخفاض الضغط

ما الذي يفعله العصب الحائر بالجسم؟
ما الذي يفعله العصب الحائر بالجسم؟
ما الذي يفعله العصب الحائر بالجسم؟

عصير مُنعش للصيف.. الليمون بالحليب المشروب الرسمي على الشواطئ

لماذا أصبح عصير الليمون بالحليب حديث الصيف؟
لماذا أصبح عصير الليمون بالحليب حديث الصيف؟
لماذا أصبح عصير الليمون بالحليب حديث الصيف؟

أول ظهور لأنغام بالمتحف المصري الكبير عقب شائعة مرضها بالسرطان |شاهد

انغام
انغام
انغام

فيديو

السيارة

قرار من النيابة بشأن سائق نقل يخفي لوحات سيارته للتهرب من المخالفات

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

اعرف نتيجتك.. وزير التعليم يعتمدها الآن | تفاصيل مهمة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

محدش جاب 100%؜ .. إعلان أوائل الثانوية العامة بعد قليل

جهاز حماية المستهلك

جهاز حماية المستهلك: 33 ألف شكوى من التجارة الإلكترونية غير المشروعة في عام واحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

المزيد