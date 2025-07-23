«همس» الخامسة على الجمهورية علمي علوم: كرم الله حاوطنا بعد وفاة والدي |شاهد

وسط حالة من القلق والفرحة تلقت أسرة همس سيد سعد خبر حصولها علي المركز الخامس علي مستوي الجمهورية علمي علوم.

وفي منزلها بقرية المصيلحة بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية انطلقت الزغاريد وسط فرحة الجميع.

همس طالبة الثانوية العامة علمي علوم تلقت خبر تفوقها بفرحة كبيرة قائلة “ ما توقعتش اكون بين الاوائل السنة كانت صعبة جدًا”.

وقالت همس، إن والدها توفي في بداية العام في سبتمبر الماضي وكانت تمر بظروف اجتماعية ونفسية صعبة للغاية وتمكنت بفضل الله ووجود عائلتها وأصدقائها ومدرسيها من العبور من المحنة النفسية.

وأكدت، همس، أن الجميع كان يدعمها وكانت تذاكر دروسها في أوقاتها، قائلة " التوكل علي الله وذكر الله دائما كان وراء توفيقي في الدراسة.

وتابعت أن والدتها دعمتها كثيرا بعد وفاة والدها وساعدتها في تخطي الوقت الصعب.

وأوضحت أنها ستلتحق بالقطاع الطبي ولكنها لم تحدد حتي الآن الكلية التي ستلتحق بها.

وكانت محافظة المنوفية قد حصدت 6 مراكز بين أوائل الجمهورية في الثانوية العامة.