قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«مصائد الموت» .. غزة تعاني انقطاعاً تاماً من دخول المساعدات منذ 139 يومًا |فيديو
«همس» الخامسة على الجمهورية علمي علوم: كرم الله حاوطنا بعد وفاة والدي |شاهد
أحمد حسن دروجبا: شخصية الأهلي تجعله لا يتأثر بغياب أي لاعب |فيديو
85.1 % سياسة واقتصاد 82.5 % للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2025
مدرب خيتافي: حزين لعدم التعاقد مع إبراهيم عادل.. واتمنى أن تتاح فرصة جديدة لضمه
عصير مُنعش للصيف.. الليمون بالحليب المشروب الرسمي على الشواطئ
حكم إخراج جزء من الزكاة مقدَّمًا في أول السنة.. دار الإفتاء تجيب
مصرع شخصين وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا
إضراب بعض أبناء الجالية العربية في قبرص عن الطعام احتجاجًا على إبادة غزة|صور
«مريم» الثانية على الجمهورية علمي علوم : هديتي عربية .. وأحلم أن أكون طبيبة
أول ظهور لأنغام بالمتحف المصري الكبير عقب شائعة مرضها بالسرطان |شاهد
«الوداد» يطلب شرطًا ماليًا غريبًا.. والأهلي يجمّد مفاوضات رضا سليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم إخراج جزء من الزكاة مقدَّمًا في أول السنة.. دار الإفتاء تجيب

الزكاة
الزكاة
محمد شحتة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (يحول الحول على زكاة مالي في شهر رجب، ونحن في بداية السنة الهجرية بعض الفقراء الذين أخرج لهم الزكاة في حاجة ماسّة إلى المال؛ فهل يجوز إخراج جزء مِن الزكاة مُقدَّمًا في أول أيام السَّنَة الهجرية؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إنه  يجوز إخراج جزء من الزكاة مقدَّمًا في أول أيام السنة الهجرية، ما دام ذلك يُحقِّق مصلحة الفقير والغني، مع مراعاة الشروط التي اشترطها الفقهاء لجواز التعجيل؛ بأن يكون النصاب موجودًا في ملك المزكي قبل أن يعجل الزكاة، وأن يبقى مالك النصاب أهلًا لوجوب الزكاة إلى آخر الحول وذلك ببقائه حيًّا، وبقاء ماله نصابًا إلى آخر الحول، وأن يكون القابض للزكاة المعجلة مستحقًّا لها عند تمام الحول.

كما يراعى أن يتم صرف هذا الجزء المعجل من الزكاة في مصارفها، وأن يقدم من المصارف ذوي الحاجة، وأن يقدم من ذوي الحاجة الأقارب، وأن يكون الجزء الذي سيخرجه مقدمًا يفي باحتياجات الفقير أو بعضها بحيث يصح له أن ينتفع به.

وذكرت دار الإفتاء أنه ن المقرَّر عند الفقهاء أنَّه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوب النِّصاب بلا خلاف، وذلك لأنَّ النِّصاب سبب وجوب الزكاة، والحول شرطها، ولا يقدَّم الواجب قبل سببه، ويجوز تقديمه قبل شرطه، كإخراج كفَّارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث، فقد نصَّت قواعد الفقه على أنَّ "العبادات كلها لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها".

وتابعت: إن وجد سبب وجوب الزكاة وهو النِّصاب الكامل ولم يتحقق شرط الوجوب وهو حولان الحول -عامٌ قمريٌّ كامل-؛ فإنَّ ما عليه الفتوى هو جواز إخراج الزكاة أو جزء منها مقدمًا، دفعة واحدة، أو على دفعات؛ فعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: "أنَّ العبَّاس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك" رواه الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود والتِّرْمِذِي وابن ماجه في "السنن"، وابن خُزَيْمَة في "صحيحه"، والحاكم في "المستدرك" وصَحَّحه.

دار الإفتاء زكاة الزكاة تعجيل إخراج الزكاة إخراج الزكاة أول السنة نصاب الزكاة مقدار الزكاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

بعد قليل.. ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس

وزير التربية والتعليم

الآن .. وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025 | درجاتك عندنا

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة بالاسم مجانا.. افتح الرابط واصبر وادعُ الله.. يمنحك 7 بشارات

أوائل الثانوية العامة 2025

التعليم : صور وأسماء أوائل الثانوية العامة 2025 المتداولة بفيس بوك "مزيفة"

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025.. بعد قليل

موقع تنسيق الجامعات 2025

93.17% للطب.. والهندسة 88.65%.. مؤشرات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 بالأرقام

أوائل الثانوية العامة 2025

محدش جاب 100%| إعلان أوائل الثانوية العامة 2025 في بيان عاجل بعد قليل

تنسيق الجامعات

مؤشرات هندسة وأسنان ومفأجاة لكليات الطب في تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

رانيا فريد شوقي

رانيا فريد شوقي تُحيي ذكرى وفاة والدتها بـ عُمرة لها |شاهد

أحمد سعد

أحمد سعد يطلق بوستر أحدث أغانيه «شفتشي»

درة

بالجمبسوت.. درة تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها

بالصور

عصير مُنعش للصيف.. الليمون بالحليب المشروب الرسمي على الشواطئ

لماذا أصبح عصير الليمون بالحليب حديث الصيف؟
لماذا أصبح عصير الليمون بالحليب حديث الصيف؟
لماذا أصبح عصير الليمون بالحليب حديث الصيف؟

أول ظهور لأنغام بالمتحف المصري الكبير عقب شائعة مرضها بالسرطان |شاهد

انغام
انغام
انغام

احذر .. في هذه الحالة لن تنفع الأدوية والمشروبات في علاج الحموضة| إليك الحل

الحموضة
الحموضة
الحموضة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشيكولاتة.. حقائق مثبتة بالأبحاث العلمية

الشيكولاتة
الشيكولاتة
الشيكولاتة

فيديو

السيارة

قرار من النيابة بشأن سائق نقل يخفي لوحات سيارته للتهرب من المخالفات

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

اعرف نتيجتك.. وزير التعليم يعتمدها الآن | تفاصيل مهمة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

محدش جاب 100%؜ .. إعلان أوائل الثانوية العامة بعد قليل

جهاز حماية المستهلك

جهاز حماية المستهلك: 33 ألف شكوى من التجارة الإلكترونية غير المشروعة في عام واحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

المزيد