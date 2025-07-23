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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد التاجي يكشف سر دخوله الفن: عبد الوارث عسر السبب.. لكن دون أن يقصد |فيديو

محمد التاجي
محمد التاجي
هاني حسين

قال الفنان محمد التاجي إن ارتباطه بالفن نشأ من علاقته القوية بجده، الفنان القدير عبد الوارث عسر، مؤكدًا أن جده كان السبب الأول في دخوله عالم الفن، وإن كان ذلك من دون قصد مباشر منه.

وأوضح التاجي، خلال لقائه مع الإعلامي شادي شاش في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه كان ملازمًا لجده في السنوات الأخيرة من حياته، إذ كان يصطحبه إلى مواقع التصوير ويقرأ له السيناريوهات بسبب ضعف بصره، قائلًا: "كنت أرافقه في كل مشاويره، ومن خلال هذه العِشرة بدأت أفتن بعالم الفن، خاصةً بعدما لمست مدى الاحترام الكبير الذي كان يحظى به من الناس في الشارع، وهو ما جعلني أحب المهنة".

ورغم ذلك، أشار التاجي إلى أن جده لم يكن مشجعًا له على السير في هذا الطريق، مضيفًا: "لم يكن يشجعني، ربما لأنه كان يرى أن الطريق شاق، وكان يشفق عليّ من المعاناة التي مرّ بها هو شخصيًا، وعندما بدأت أخوض التجربة بنفسي، أدركت كم هو طريق صعب ومرهق".

وتابع قائلًا: "حين كبرت ورأيت الأمور من موقعه، فهمت وجهة نظره. لم يكن معارضًا لي بقدر ما كان يتعامل بحكمة وحذر. ربما خاف أن يُساء إلى اسمه إذا دخل هذا المجال شخص غير موهوب. كان دائمًا يقول لي: إذا كنت مصرًّا على أن تسلك هذا الطريق، فامضِ فيه.. لكنه لم يمد لي يد العون أو يفتح لي الأبواب."

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