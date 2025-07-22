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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قصور الثقافة بجنوب سيناء تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو بعروض فنية متنوعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، بدءا من اليوم الثلاثاء، عددا من الحفلات الفنية بمحافظة جنوب سيناء، ضمن برامج احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة 23 يوليو.

تنطلق الفعاليات على المسرح الصيفي بمدينة طور سيناء، في التاسعة مساء، مع عرض فني لفرقة التلقائيين (أطفال)، بقيادة الفنان علي عبد الفتاح، تقدم خلاله فقرات استعراضية مستوحاة من التراث السيناوي، يعقبه باقة من الأغانى الوطنية والتراثية، تشدو بها فرقة طور سيناء للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حمدي السيد.

وتتواصل الفعاليات المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، غدا الأربعاء 23 يوليو، مع عرض فني لفريق كورال أطفال شرم الشيخ بقيادة المايسترو عمر عدلي، وذلك في التاسعة مساء على مسرح السلام بشرم الشيخ.

وفي اليوم نفسه، يستقبل المسرح الصيفي بطور سيناء، عرضا فنيا لفرقة أطفال الطور للفنون الشعبية، يتضمن فقرات استعراضية متنوعة.

تأتي الفعاليات ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة بالمجان، احتفالا بالذكرى الثالثة والسبعين للثورة المجيدة، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف، وفرع ثقافة جنوب سيناء، بإدارة منيرة فتحى، وتختتم مساء الخميس 24 يوليو، مع عرض فني لفريق كورال أطفال نويبع، على مسرح النادي الاجتماعي.

الهيئة العامة لقصور الثقافة اللواء خالد اللبان محافظة جنوب سيناء وزارة الثقافة ثورة 23 يوليو المسرح الصيفي

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