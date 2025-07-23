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سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-7-2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-7-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقر سعر الدولار أمام الجنيه مع مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 23-7-2025، علي مستوي الجهاز المصرفي المصري.

وأظهر سعر الصرف الأجنبي ثباتًا علي مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية دون تغيير.

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم

وصل آخر تحديث سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  49 جنيهًا للشراء و 49.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك اليوم

استمر تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات أمس، لينخفض مقدار 28 قرشًا.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49 جنيهًا للشراء و 49.14 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

أقل سعر الدولار اليوم

وصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.95 جنيه للشراء و 49.05 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  48.97 جنيه للشراء و 49.07 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.98 جنيه للشراء و 49.08 جنيه للبيع في بنكي "قطر الوطني QNB، بيت التمويل الكويتي".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49 جنيهًا للشراء و 49.1 جنيه للبيع في بنكي " سايب، ميد بنك"

متوسط الدولار في البنوك

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.01 جنيه للشراء و 49.15 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، أبوظبي الأول، مصر، البركة".

وبلغ سعر الدولار مقالب الجنيه نحو 49.02 جنيه للشراء و 49.12 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، العقاري المصري العربي،HSBC، القاهرة، المصرف المتحد، القاهرة، التجاري الدولي CIB، الاسكندرية، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، اللعربي الافريقي الدولي، فيصل الاسلامي".

وبلغ سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 49.03 جنيه للشراء و 49.13 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، قناة السويس".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.04 جنيه للشراء و 49.14 جنيه للبيع في بنك نكست.

أعلي سعر الدولار

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.22 جنيه للشراء و 49.32 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.2 جنيه للشراء و 49.3 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.

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