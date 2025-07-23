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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدردير: انتقال إبراهيم عادل للجزيرة الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار لبيراميدز

ابراهيم عادل
ابراهيم عادل
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن صفقة الزمالك الجديدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير:"رسمياً: انتقال ابراهيم عادل للجزيره الإماراتي مقابل 5 مليون دولار لبيراميدز".

وكان قد كشف الإعلامي خالد الغندور عن انتقال اللاعب إبراهيم عادل، نجم نادي بيراميدز، إلى صفوف نادي الجزيرة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الحالية، مؤكدًا أن الصفقة لم تكن "كوبري" كما ردد البعض.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي:"الجزيرة الإماراتي يعلن التعاقد مع إبراهيم عادل، بس مافيش كوبري، عشان صاحب بيراميدز الإماراتي أستاذ سالم الشامسي."

وعد إبراهيم عادل نجم بيراميدز المنضم حديثا لفريق الجزيرة الإماراتي قادما جماهير فخر أبو ظبي بتقديم أداء استثنائيا خلال الموسم الجديد.

وأضاف إبراهيم عادل في تصريحات لصحيفة البيان الإماراتية أنه سعيد بالإنضمام لفريق الجزيرة وممتن لما قدمته الإدارة له بعد التعاقد معه.


وأنهى فريق الجزيرة الإماراتي ضم إبراهيم عادل مقابل 5 ملايين دولار في الميركاتو الصيفي رغم وجود عروض أوروبية لنادي بيراميدز الذي فضل الدوري الإماراتي.

وتأخر انضمام إبراهيم عادل لنادي الجزيرة الإماراتي بسبب الإجراءات والورق الخاص بالسفر.

ابراهيم عادل الاهلي الزمالك

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