وفد أمريكي يجري مباحثات في أنقرة مع مسؤولين أتراك وسوريين وعراقيين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن بيان للقنصلية الأمريكية في إسطنبول، أن وفدًا من وزارة الخزانة الأمريكية يجري حاليًا مباحثات في العاصمة التركية أنقرة مع مسؤولين من تركيا وسوريا والعراق، في إطار تحركات دبلوماسية موسعة لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الملفات المطروحة: تنسيق اقتصادي وأمني في ظل التحديات الإقليمية

ورغم عدم الكشف عن تفاصيل محددة حول جدول اللقاءات، تشير التقديرات إلى أن المباحثات تشمل ملفات اقتصادية وأمنية، وربما تتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، وفرض العقوبات، وضبط حركة الأموال في المنطقة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة.

تحركات أمريكية نشطة في المنطقة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة تحركات دبلوماسية تقوم بها واشنطن لتعزيز التنسيق مع دول المنطقة، في ظل المتغيرات الإقليمية المستمرة، والتحديات المرتبطة بالأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، لا سيما في الساحة السورية والعراقية.