مدة غياب محمود زلاكة عن بيراميدز بعد إصابته بمعسكر تركيا

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن إجراء محمود زلاكة لاعب الفريق لأشعة من أجل تحديد مدى إصابته خلال معسكر الفريق في تركيا.

وتعرّض زلاكة للإصابة خلال مشاركته في مباراة الفريق الودية أمام باندرما سبور التركي، وخرج مستبدلا بعد مرور 15 دقيقة من بداية اللقاء.

أوضح طبيب بيراميدز، أن اللاعب خضع لأشعة في أحد مستشفيات مدينة أزميت التي تحتضن معسكر الفريق، وأثبتت إصابة اللاعب بشد في الخلفية من الدرجة الأولى، حيث سيؤدي برنامجًا تأهيليًا لمدة أسبوع قبل العودة والمشاركة مُجددًا مع الفريق بشكل طبيعي.