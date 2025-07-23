الهلال يترقب.. إيزاك يضع شرطًا ماليًا لتجديد عقده مع نيوكاسل

يواصل نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي ، مفاوضاته مع مهاجمه السويدي ألكساندر إيزاك من أجل تمديد عقده الحالي، وسط مطالب مالية مرتفعة من جانب اللاعب واهتمام متزايد من أندية أخرى أبرزها الهلال السعودي.

وكشف موقع "توك سبورت"، أن إيزاك طلب الحصول على راتب أسبوعي يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني مقابل التوقيع على عقد جديد، رغم أن عقده الحالي يمتد حتى صيف 2028، ما يشير إلى رغبته في تحسين وضعه المالي بشكل كبير بعد موسمه المميز.

ويأتي هذا التطور في ظل اهتمام كبير من نادي الهلال السعودي، الذي وضع إيزاك على رأس أولوياته الهجومية في سوق الانتقالات الصيفية، إلى جانب اهتمام سابق من ليفربول، الذي تابع اللاعب في عدة مناسبات خلال الموسم الماضي.

وشهد موسم 2023-2024 تألقًا لافتًا لإيزاك، حيث خاض 42 مباراة مع نيوكاسل بمختلف المسابقات، وسجل 27 هدفًا وصنع 6 أهداف، ليؤكد مكانته كواحد من أبرز المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان الدولي السويدي قد انضم إلى نيوكاسل في صيف 2022 قادمًا من ريال سوسيداد الإسباني في صفقة قدرت بـ63 مليون جنيه إسترليني، ويعد حاليًا من الركائز الأساسية للفريق.

ورغم ذلك، أثار غياب إيزاك عن أولى مباريات الفريق الودية أمام سيلتيك الأسكتلندي تساؤلات، خاصة في ظل المفاوضات الجارية بشأن مستقبله، فيما ينتظر أن يلتحق بجولة نيوكاسل الآسيوية خلال الأيام المقبلة.