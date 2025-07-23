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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نشاط سينمائي.. ناهد السباعي تنضم إلى "هيروشيما" و"السادة الأفاضل"

ناهد السباعي
ناهد السباعي
قسم الفن

تستعد الفنانة ناهد السباعي لعام سينمائي استثنائي، من خلال مشاركتها في اثنين من أبرز الأفلام المرتقبة.


ناهد السباعي تشارك  أحمد السقا بطولة فيلم "هيروشيما"  إلى جانب نخبة من الممثلين وهم، ياسمين رئيس، حنان مطاوع، محمد دياب، عمرو عبد الجليل، وعلاء مرسي. يأتي الفيلم من تأليف الكاتب الكبير أيمن بهجت قمر، وإخراج المخرج المبدع أحمد نادر جلال. 

ويُتوقع أن يقدم الفيلم تجربة سينمائية مشوّقة وعميقة، تلعب فيها ناهد السباعي دوراً مركّباً يُبرز حضورها القوي وقدرتها اللافتة على تجسيد المشاعر والشخصيات. 


في الوقت نفسه، تشارك ناهد في بطولة فيلم "السادة الأفاضل" مع  محمد تايسون، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، وطه دسوقي. والفيلم من تأليف مصطفي صقر، وأحدث أعمال المخرج كريم الشناوي، المعروف بأسلوبه السينمائي الخاص وقدرته على تقديم قصص إنسانية نابضة بالتفاصيل. 

من خلال "هيروشيما" و"السادة الأفاضل"، تواصل ناهد السباعي توسيع نطاق أدوارها، وتعزز موقعها كصوت فني جريء ومؤثر في المجال السينمائي العربي. 

يتم حالياً العمل على الفيلمين، على أن تُعلن مواعيد العرض قريباً.

ناهد السباعي هيروشيما السادة الأفاضل

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