نسمة محجوب سفيرة للصوت الواعي

أعلنت مؤسسة سيف عن اختيار الفنانة نسمة محجوب كسفيرة للصوت الواعي، في خطوة تمثل استمرار لشراكة قوية بدأت سنة 2022 من خلال مشاركتها المؤثرة في حملة "واعي وغالي" لدعم حقوق السيدات والأمهات.



اختيار نسمة يعزز رؤية سيف عن أهمية التوعية ونقل الرسالة بشكل بسيط وفعّال. نسمة لا تكتفي بالغناء فقط، بل تُوظّف صوتها بوعي ومسؤولية لدعم القضايا التي تهم المجتمع بأكمله. حضورها الفني الواثق يجعلها شريكًا مثاليًا لتعزيز رسائل "سيف" في جميع البيوت، ونشر الثقافة المجتمعية المطلوبة.



من خلال دورها كسفيرة، ستشارك نسمة في أنشطة وفعاليات توعوية مع سيف، تستهدف الأطفال، والأهالي، والشباب، والسيدات، بهدف تعزيز الوعي وبناء مجتمع أكثر أمانًا ووعيًا.