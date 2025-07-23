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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاة سامي نصير مايسترو فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية السابق

الراحل سامي نصير
الراحل سامي نصير

‎أعلن الدكتور عاطف إمام عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين وعميد المعهد العالي للموسيقي العربية السابق وفاة المايسترو سامي نصير الأستاذ بالمعهد العالي للموسيقي العربية ومايسترو فرقة أم كلثوم للموسيق العربية السابق   ووكيل اول نقابة المهن الموسيقية الأسبق.

‎وكتب الدكتور عاطف إمام عبر فيسبوك:"  البقاء لله وحده وإنا لله وانا اليه راجعون انتقل الي الأمجاد السماوية المايسترو الأستاذ سامي نصير الأستاذ بالمعهد العالي للموسيقي العربية ومايسترو فرقة أم كلثوم للموسيق العربية السابق ووكيل اول نقابة المهن الموسيقية الأسبق وندعوالله ان يتغمده بواسع رحمته وان يدخله فسيح جناته ولكل محبينه خالص العزاء وللأسرة الصبر والسلوان".

يذكر أن الراحل سامي نصير ناقش العديد من رسائل الدكتوراه في المعهد العالي للموسيقي العربية، وتخرج على يديه عدد من الفنانين في تخصصات العزف وغيرها.

وبدأ سامي نصير كعازف لآلة القانون، وكان ملازمًا للمايسترو عبدالحليم نويرة، الذي قال عنه إنه أستاذه الذي رشحه للعمل كقائد مساعد لأوركسترا المسرح الغنائي.

سامي نصير فرقة أم كلثوم معهد الموسيقى العربية

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