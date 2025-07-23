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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ويزو تحسم الجدل: معملتش عمليات تكميم وصوري الجديدة بـ AI

ويزو
ويزو
قسم الفن

حسمت الفنانة ويزو الجدل الذي دار حولها خلال الأيام الماضية، بعد تداول صور جديدة لها على السوشيال ميديا، تبدو وكأنها فقدت الكثير من وزنها، مما جعل هناك تساؤلات حول كيفية ظهورها بهذه النحافة في فترة قصيرة، ورجح البعض أنها أجرت عملية تكميم معدة، وهو ما نفته ويزو تماماً.

وأكدت ويزو، في بيان صحفي، أنها لم تخسر وزنها من الأساس حتى تكون قد أجرت عملية تكميم معدة، موضحة: “وزني حالياً هو الطبيعي الذي ظهرت به لأول مرة أمام الجمهور خلال عروض مسرح مصر، وأنا طول عمري بهذا الوزن، كما أنني حضرت افتتاح المهرجان القومي للمسرح الذى كان منذ أيام قليلة بشكلى ووزني الطبيعي فكيف أكون خسيت بعملية تكميم؟”.

وتابعت ويزو أن الصور الأخيرة التي نشرتها على حسابها بموقع “إنستجرام”، معدلة بـ AI، موضحة: “الماكيير الخاص بى هو من صورني وقام بتعديل الصور بـ AI ونشرها على حسابه وأنا نشرتها أيضاً، وذلك جعل البعض يعتقد أني خسرت وزني بعمليات التكميم، على عكس الحقيقة تماماً”.

وأوضحت ويزو أن "صفحات السوشيال ميديا أشاعت إجرائها عملية تكميم بوضع مقارنات بين صورها الجديدة مع صورها أثناء حملها، وبعد ولادة أبنائها إسماعيل ومسك، وطبيعي أن يكون وزنها زائداً قبل الولادة وبعدها، وحتى تصل إلى وزنها الطبيعي تحتاج لأكثر من عام.

آخر مشاركات ويزو الفنية

كانت في فيلم "فار بـ 7 ترواح" الذي تم عرضه في عيد الفطر 2025، وجسدت خلال أحداثه دور راقصة، حيث دار الفيلم في إطار كوميدي، حول سبع قصص مختلفة وبشخصيات متنوعة، ولكن تربطهم جثة غامضة تتنقل بينهم بشكل ساخر، ما يتسبب لهم في الكثير من الفوضى بحياتهم في سبيل التخلص منها، وذلك خلال مواقف ومفارقات كوميدية.

ويزو عمليات التكميم تخسيس ويزو

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