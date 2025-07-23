بحضور تامر عبدالمنعم والسفير المصري باليابان.. فرقة رضا تبهر حضور الاكسبو 2025

قدمت فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية مجموعة من الفقرات الخاصة بها إحتفالا بالعيد الوطني المصري باليابان بحضور الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية وتحت قيادة مديرة الفرقة الفنانة إيناس عبدالعزيز وذلك تزامنا مع فاعليات الاكسبو 2025 بمدينة اوساكا اليابانية.



حضر الحفل الدكتور حسن الخطيب وزير التجارة الخارجية، وزير التجارة الياباني، معالي السفير محمد أبو بكر سفير مصر باليابان والفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية ممثلا عن وزارة الثقافة المصرية ورئيس الوفد المرافق للبعثة.



كما حضر لفيف من الدبلوماسيين والسفراء ورجال الصحافة والإعلام المتواجدين باليابان والذين حرصوا على حضور هذا الحفل.



وقدمت فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية مجموعة من الفقرات التي استمرت مايقرب من 60 دقيقة وهي “الأقصر بلدنا - الإسكندراني - الطبول - الحجالة - بياع العرقسوس - التنورة - غريب الدار - غزل في الريف - سماح النوبة - العصايا”.



وكانت بعثة قطاع الفنون الشعبية والإستعراضية قد توجهت إلى مدينة اوساكا اليابانية مساء السبت الماضي للمشاركة في فاعليات الاكسبو 2025.



ومن المقرر أن تشارك فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية بثلاثة حفلات احتفالا بالعيد الوطني المصري باليابان وتعود البعثة يوم السبت المقبل وعقب عودة البعثة يبدأ الفنان تامر عبدالمنعم الإستعداد للموسم الصيفي.