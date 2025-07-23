الزمالك يضم مدافع الشباب علي عبد المجيد لمعسكر الفريق الأول

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، بضم علي عبد المجيد، مدافع فريق الشباب مواليد 2005 لمعسكر الفريق المقام حالياً بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وشارك علي عبد المجيد في التدريب المسائي للفريق، الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية.

جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض مباراة ودية أمام وادي دجلة يوم الجمعة المقبل قبل ختام المعسكر المغلق يوم 27 يوليو الجاري.

وكان الفريق فاز على رع ودياً بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية التي أقيمت مساء يوم السبت.