بعد حسم انتقاله.. تعرف على رقم راشفورد مع برشلونة

يضع نادي برشلونة الإسباني اللمسات الأخيرة للإعلان الرسمي عن التعاقد مع النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد قادمًا من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة، في صفقة تحمل بعدًا فنيًا وتسويقيًا كبيرًا للفريق الكتالوني.

وبحسب تقارير إسبانية، سيصل راشفورد، البالغ من العمر 27 عامًا، إلى برشلونة بعقد إعارة لمدة موسم واحد، مع خيار شراء نهائي مقابل 30 مليون يورو، وهي خطوة تهدف لتعزيز القوة الهجومية للنادي في الموسم المقبل.

فيما تترقب جماهير برشلونة ظهور راشفورد بالقميص الكتالوني، كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن اللاعب سيرتدي القميص رقم 14، وهو رقم يحمل رمزية خاصة في تاريخ الكرة العالمية، إذ سبق وأن ارتداه كل من يوهان كرويف مع أياكس وهولندا، وكذلك النجم الفرنسي تييري هنري، الذي يعتبر أحد قدوات راشفورد في الملاعب.

وكانت التكهنات دارت حول إمكانية منحه القميص رقم 19، بعد أن حصل الشاب لامين يامال على الرقم 10، إلا أن إدارة النادي حسمت الأمر لصالح الرقم 14، خاصة بعد رحيل لاعب الوسط بابلو توري إلى ريال مايوركا، ما جعل الرقم شاغرًا.

راشفورد، الذي نشأ وتدرج في صفوف مانشستر يونايتد، سيضيف عنصرًا من الخبرة والسرعة والمرونة التكتيكية إلى خط هجوم برشلونة، الذي يضم أسماء مثل روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا، ولامين يامال. ومن المتوقع أن يشكّل اللاعب الدولي الإنجليزي جبهة هجومية قوية قادرة على المنافسة محليًا وأوروبيًا.

يُذكر أن راشفورد سبق له خوض تجربة إعارة قصيرة مع أستون فيلا، وخلال مسيرته مع "الشياطين الحمر"، ارتدى أكثر من رقم، من ضمنها الرقم 14 الذي يبدو أنه سيستعيده من جديد في "كامب نو".