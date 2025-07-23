استقالة البلجيكي بريس من تدريب منتخب الكاميرون

استقال البلجيكي مارك بريس، من منصبه مدربًا للمنتخب الكاميروني قبل خمسة أشهر من كأس الأمم الأفريقية في المغرب، بسبب عدم دفع رواتب المدرب البلجيكي وجهازه الفني.

كانت علاقة مارك بريس متوترة مع رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو، منذ توليه المنصب في أبريل 2024، لكن منصبه ممول من قبل وزارة الرياضة.

وقال المدرب مارك بريس في رسالة وفقًا لوكالة "رويترز" إنه اتخذ قرارا بإنهاء العقد المذكور من جانب واحد لسبب وجيه، بسبب عدم دفع راتبي وراتب جهازي الفني لأكثر من 60 يوما.

وقال الاتحاد الكاميروني لكرة القدم في بيان اليوم الأربعاء إنه أحاط علما بالاستقالة وسوف ينفذ استجابة منسقة للتخفيف من تأثير هذا المنصب الشاغر على رأس الجهاز الفني للمنتخب الوطني.

أوقعت قرعة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون في مجموعة واحدة مع حامل اللقب ساحل العاج والجابون وموزمبيق في نهائيات البطولة التي تقام في الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير.