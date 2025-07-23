30 مليون يورو تُبقي كونسيساو في يوفنتوس حتى 2030

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، الأربعاء، تعاقده بشكل رسمي مع الجناح البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو، قادمًا من بورتو، بعد أن لعب في صفوف "السيدة العجوز" الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

وأكد يوفنتوس، في بيان رسمي، توصله لاتفاق نهائي مع بورتو لضم اللاعب بعقد يمتد حتى صيف 2030، مقابل 30.4 مليون يورو تسدد على أربع دفعات، بالإضافة إلى 1.6 مليون يورو كحوافز ومكافآت.

اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، وهو نجل سيرجيو كونسيساو مدرب ميلان الحالي ونجم منتخب البرتغال السابق، قدّم موسمًا جيدًا مع يوفنتوس، حيث سجل 7 أهداف خلال 40 مباراة في جميع المسابقات.

ووفقًا لتقارير صحفية إيطالية، فإن يوفنتوس يقترب كذلك من حسم صفقة أخرى مع بورتو، لضم الظهير الأيمن جواو ماريو مقابل 16 مليون يورو.

وفي سياق متصل، يسعى النادي الإيطالي للإبقاء على المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني لموسم إضافي، بعد انضمامه في يناير الماضي على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان.

وكان يوفنتوس، بقيادة مدربه الكرواتي إيغور تودور، قد دعم هجومه مؤخرًا بضم الكندي جوناثان ديفيد بصفقة مجانية، عقب انتهاء عقده مع ليل الفرنسي.