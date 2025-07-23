فيريرا يقود تدريبات خططية خفيفة للاعبي الزمالك بمعسكر العاصمة الإدارية

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خفيفة خلال المران المسائي، الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب نادي النادي، في إطار المعسكر المغلق المقامة حالياً بالعاصمة الإدارية، استعداداً للموسم الجديد.

وبعد ذلك قام الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، وركز على تنفيذ بعض الجوانب الخططية.

وحرص المدير الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال الفقرة الفنية وتصحيح الأخطاء.

جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض مباراة ودية أمام وادي دجلة يوم الجمعة المقبل قبل ختام المعسكر المغلق يوم 27 يوليو الجاري.

وكان الفريق فاز على رع ودياً بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية التي أقيمت مساء يوم السبت.