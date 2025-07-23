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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الخلافات تضرب اتحاد المهن الطبية قبل عمومية زيادة المعاشات

مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين
مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين
الديب أبوعلي

انسحب الدكتور مجدي حسن، نقيب عام الأطباء البيطريين، وكلاً من الدكتور كريم ذكي، والدكتور شرف الدين فيصل، ممثلو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين وأعضاء مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، من اجتماع مجلس الاتحاد الذي انعقد اليوم الأربعاء.

وقد جاء الانسحاب بعد رفض الاتحاد إدراج مطالب النقابة العامة للأطباء البيطريين في جدول أعمال الجمعية العمومية للاتحاد، المزمع عقدها في الأول من أغسطس 2025.

وفيما أكدت النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن هذا الموقف يعبر عن تمسكها الكامل بحقوق أعضائها، ورفضها القاطع لأي تجاهل لقراراتهم.

كان نقيب البيطريين اشتكى في وقت سابق من تجاهل رئاسة اتحاد نقابات المهن الطبية من تجاهل البيطريين في دعواتها لحضور الاجتماعات التحضيرية التي يعقدها مجلس الانحاد قبل الجمعية العمومية العادية المقبلة وهو ما نفاه رئيس الانحاد أسامة عبد الحي.

كان مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية قد وجه دعوة رسمية إلى أعضاء الاتحاد من النقابات الأربع (الأطباء البشريين -  الصيادلة - أطباء الأسنان - الأطباء البيطريين)، لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، والمقرر انعقادها يوم الجمعة 1 أغسطس 2025، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بقاعة الاجتماعات الرئيسية في دار الحكمة بالقاهرة.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية عددًا من البنود المهمة، أبرزها:

  • عرض تقرير الأمين العام عن أنشطة الاتحاد.
  • مناقشة تقرير أمين الصندوق عن الوضع المالي.
  • عرض تقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانيات الاتحاد للأعوام 2020 و2021.
  • اعتماد الميزانيات عن نفس الفترة.
  • اختيار مراقب حسابات جديد للاتحاد.
  • مناقشة مقترح زيادة قيمة المعاشات المقدمة للأعضاء.
  • اعتماد لائحة الإعانات والمعاشات الجديدة.

جدير بالذكر أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار متابعة الشأن المالي والإداري لاتحاد المهن الطبية، وحرص المجلس على إشراك أعضاء الجمعيات العمومية في اتخاذ القرارات التي تمس شؤونهم الخدمية والمعيشية، وخاصة ما يتعلق بالمعاشات والإعانات الاجتماعية.

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