"الأوقاف" تعلن نتائج مراكز الثقافة الإسلامية وتهنئ الناجحين رسميًا

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن اعتماد نتائج الدور الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025م للدارسين بمراكز الثقافة الإسلامية التابعة لها، وذلك في الفرق الثلاث: التمهيدية، الأولى، والثانية، مؤكدة نشر النتائج رسميًّا داخل مقارّ المراكز اعتبارًا من الأحد 27 يوليو 2025م.

وأوضحت الوزارة أن بإمكان الطلاب التوجه إلى إدارات المراكز للاطلاع على نتائجهم، واستلام إشعارات النجاح أو الرسوب حسب المستويات التعليمية.

وجاء في البيان ما يلي:

الطلاب الناجحون في الفرقة التمهيدية يحق لهم الالتحاق بالفرقة الأولى وفقًا للإجراءات المعتمدة.

الناجحون في الفرقة الأولى يُعدّون مؤهلين للانتقال إلى الفرقة الثانية بشرط استيفاء الضوابط المطلوبة.

من أنهى الفرقة الثانية بنجاح يُعدّ خريجًا رسميًّا، وستُعلن لاحقًا مواعيد تسليم شهادات التخرج عبر كل مركز.

وقد وجَّهت الوزارة التهنئة إلى جميع الطلاب الناجحين، معربة عن اعتزازها بجهودهم وتفوقهم، ودعتهم لمواصلة مسيرة العلم بما يخدم الدين والوطن، ويعزز نشر الوعي الديني الوسطي الرشيد.