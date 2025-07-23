قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو شامة: مصر تشكل حائط صد حقيقي أمام مشاريع التهجير الإسرائيلي في غزة
مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%
صرف المطربة رحمة عصام من النيابة في واقعة مشادة كلامية بالشرقية
وزير الخارجية والهجرة يلتقي بالجالية المصرية في النيجر
بلوجر في بوكس شرطة.. ترحيل هدير عبد الرازق لمديرية أمن الجيزة بسبب دهس شخص بسيارتها
41 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 10 من منتظري المساعدات
تأييد حبس المتهمين في انفجار خط غاز أكتوبر 10 سنوات
النائب العام خلال زيارة النيابة الإدارية: هيئة قضائية تكرس جهودها لمكافحة الفساد.. صور
إنشاء أكبر مصنع صيني لزجاج الألواح الشمسية في منطقة السخنة
مدمرة أمريكية تقترب من طهران وتحرك عاجل لسلاح الجو الإيراني
التعليم العالي: 81 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات
حماس وفصائل المقاومة تسلم ردها على مقترح وقف إطلاق النار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

"الأوقاف" تتعاون مع "صندوق مكافحة الإدمان" في لقاء توعوي بمركز إمبابة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبد الرحمن محمد

أطلقت وزارة الأوقاف، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبالتعاون مع محافظة القاهرة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، لقاءً توعويًّا بمركز إمبابة لعلاج الإدمان، من خلال مديرية أوقاف القاهرة، لبحث سبل الوقاية من تعاطي المخدرات وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطرها.

شارك في اللقاء الدكتور خالد صلاح الدين، مدير مديرية أوقاف القاهرة؛ و الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان –  مدير عام المركز؛ والأستاذ الدكتور محمد مصطفى، خبير السموم والمخدرات بمصلحة الطب الشرعي؛ والدكتورة أميرة رجب، المشرف على البرامج الوقائية بالصندوق؛ والدكتورة عزة حامد مصطفى، مسئول التنسيق مع صندوق مكافحة المخدرات بمديرية أوقاف القاهرة؛ والأستاذة هناء عبد الرازق علي، عضو الأمانة الفنية للجنة التنفيذية للصندوق بمحافظة القاهرة.

استهدف اللقاء عددًا من أئمة الأوقاف، وعددًا من المهتمين بالشأن الصحي والمجتمعي، حيث تضمّن عرضًا توعويًّا حول الأضرار النفسية والجسدية للمخدرات، تلاه حوار مفتوح مع المشاركين حول طرق الحماية والوقاية المجتمعية.

وقال الدكتور خالد صلاح الدين: "نُسهم من خلال منابر الأوقاف في حماية المجتمع عبر خطاب ديني واعٍ يرفض المخدرات، ويُعلي من شأن الوعي والانتماء، ونؤمن بأن الوقاية تبدأ من الكلمة الهادفة والتواصل المباشر مع الناس".

وفي ختام اللقاء، اتفق على تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والصندوق في تنفيذ فعاليات توعوية دورية تستهدف الشباب والنشء، مع إعداد خطة عمل تمتد إلى العام الدراسي الجديد، تشمل الندوات، والبرامج الوقائية، وحملات المساجد والمدارس.

الأوقاف وزير الأوقاف مكافحة وعلاج الإدمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 مرحلة أولى علمي وأدبي بالنسبة المئوية

تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة إلى 11 مساءً.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

الثانوية العامة

7 كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرًا.. لطلاب الثانوية العامة 2025

مصروفات الجامعات الأهلية 2025

من بينها القاهرة وحلوان.. ننشر مصروفات الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الثانوية العامة 2025 .. ننشر أماكن معامل التنسيق الإلكتروني

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن .. مفاجأة في أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأربعاء 23-7-2025

ترشيحاتنا

إلهام شاهين

إلهام شاهين تلفت الأنظار بإطلالة نحيفة في لبنان.. شاهد

نسمة محجوب

نسمة محجوب سفيرة للصوت الواعي

الراحل سامي نصير

وفاة سامي نصير مايسترو فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية السابق

بالصور

بتعليق صريح.. رئيس شركة كورفيت يسكت شائعات السيارات الكهربائية

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

بحضور تامر عبدالمنعم والسفير المصري باليابان.. فرقة رضا تبهر حضور الاكسبو 2025

تامر عبد المنعم وفرقة رضا
تامر عبد المنعم وفرقة رضا
تامر عبد المنعم وفرقة رضا

نشرة المرأة والمنوعات.. 7 حيل ذكية لتقليل التوتر لأولياء الأمور في انتظار التنسيق.. ماذا يحدث للجسم عند تناول التين المجفف؟.. هاجر أحمد تستعرض جمالها

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

في عيد ميلادها الـ 48.. أجمل إطلالات إنجي المقدم

إنجي المقدم
إنجي المقدم
إنجي المقدم

فيديو

سوزي الاردنية

نجحت بمجهودي.. سوزي الاردنية تكشف عن نتيجتها في الثانوية العامة

وزير الدفاع و يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

وزير الدفاع يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

المزيد