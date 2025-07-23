قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما حكم اشتراط مكافأة لرد أموال وجدتها ضائعة؟.. الإفتاء تجيب
أحمد موسى: بقاء الشعب الفلسطيني على أراضيه حق مشروع ومن يخرج منها لا يستطيع العودة
رسائل للرأي العام| رئيس الوزراء: تشغيل أول مفاعل بالضبعة 2028.. و80% من مساعدات غزة من مصر
بمشاركة الصفقات الجديدة.. لقطات من مران الزمالك اليوم| شاهد
موقفها ثابت.. أحمد موسى: مصر ترفض التهجير وتتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني
نقيب التمريض: ثورة يوليو مشروع وطني متكامل أعاد صياغة شكل الدولة المصرية
موسى: السيسي أول رئيس على مستوى العالم يتحدث ويرفض تهجير الفلسطينيين
أحمد موسى: التهجير يعني تصفية القضية الفلسطينية.. والإخوان يشككون في دور مصر.. فيديو
مدبولي: علاقات مصر والسعودية عميقة ولن تتأثر بمحاولات التوتر
بث مباشر.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي.. وتفاصيل المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء
تزايد التوقعات حول مستقبل ميسي مع إنتر ميامي.. ونادٍ إيطالي على الخط
وزير الإسكان يوجه بضغط الأعمال في مشروع صواري بالإسكندرية لإنهائه سريعا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

انطلاق المؤتمر الجماهيري الحاشد لـ" الجبهة الوطنية" لدعم مرشحي الحزب بالغربية

حزب الجبهة
حزب الجبهة
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

بدأ منذ قليل المؤتمر الجماهيري الحاشد لحزب الجبهة الوطنية، بمحافظة الغربية، لدعم مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ويُقام المؤتمر تحت رعاية قيادات الحزب، وبمشاركة عدد من أبرز رموزه السياسية والتنظيمية، السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، النائبة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب، ونائب الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، والنائب سليمان وهدان، أمين لجنة الشؤون البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، إلى جانب مرشحي الحزب ضمن "القائمة الوطنية من أجل مصر" وعلى المقعد الفردي بمحافظة الغربية، وهما:

محمد إبراهيم إبراهيم شعيب، مرشح الحزب على المقعد الفردي، وعادل مأمون إسماعيل عثمان، مرشح الحزب على القائمة الوطنية عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

ويستهدف المؤتمر التعريف برؤية الحزب وبرنامجه الانتخابي، واستعراض أجندة مرشحيه لمجلس الشيوخ، في خطوة تعكس حجم الدعم الذي يحظى به مرشحو "الجبهة الوطنية"، وحرص قياداته على الحضور الميداني والتفاعل المباشر مع الشارع.

ويشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من أبناء محافظة الغربية، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والرموز السياسية، حيث دعا حزب الجبهة الوطنية المواطنين للمشاركة في هذا الحدث الجماهيري، تأكيدًا على أهمية اللقاء المباشر بين المرشح والناخب.

ويأتي المؤتمر ضمن سلسلة من الفعاليات الجماهيرية التي ينظمها الحزب بمختلف المحافظات، تعزيزًا للتواصل مع المواطنين، وتأكيدًا على ضرورة الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، والدعوة إلى المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ باعتبارها استحقاقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا.

الجبهة الوطنية انتخابات مجلس الشيوخ 2025 مجلس الشيوخ 2025 السيد القصير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الثانوية العامة

7 كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرًا.. لطلاب الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب علمي علوم .. كليات تقبل من 70% في تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 مرحلة أولى علمي وأدبي بالنسبة المئوية

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

تنسيق الجامعات 2025

لو جايب 50% في الثانوية العامة.. كليات متاحة بتنسيق الجامعات

مصروفات الجامعات الأهلية 2025

من بينها القاهرة وحلوان.. ننشر مصروفات الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الشعبة الهندسية .. كليات تقبل من 60% في تنسيق الجامعات

ترشيحاتنا

مراكز الثقافة

"الأوقاف" تعلن نتائج مراكز الثقافة الإسلامية وتهنئ الناجحين رسميًا

أذكار النبي بعد صلاة المغرب

أذكار النبي بعد صلاة المغرب.. اغتنم أفضل أوقات الدعاء

الصلاة

هل يجوز إغماض العينين أثناء الصلاة لزيادة التركيز؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

التهاب البروستاتا .. تعرف على الأعراض وطرق العلاج المنزلية الفعّالة

التهاب البروستاتا .. تعرف على الأعراض وطرق العلاج المنزلية الفعّالة
التهاب البروستاتا .. تعرف على الأعراض وطرق العلاج المنزلية الفعّالة
التهاب البروستاتا .. تعرف على الأعراض وطرق العلاج المنزلية الفعّالة

وجبة خفيفة تشحن طاقتك .. أهمية تناول الموز يوميًا

وجبة خفيفة تشحن طاقتك ..اهمية تناول الموز يوميا
وجبة خفيفة تشحن طاقتك ..اهمية تناول الموز يوميا
وجبة خفيفة تشحن طاقتك ..اهمية تناول الموز يوميا

محدش يعرفها.. مشروب غير متوقع يعالج متلازمة ما قبل الحيض

الحيض
الحيض
الحيض

بدون إصابات.. حريق بمخلفات بجوار سور المترو في رمسيس| صور

حريق رمسيس
حريق رمسيس
حريق رمسيس

فيديو

المتهم

ماشيين عكس .. القبض على قائدى سيارتين بحدائق الأهرام

سوزي الاردنية

نجحت بمجهودي.. سوزي الاردنية تكشف عن نتيجتها في الثانوية العامة

وزير الدفاع و يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

وزير الدفاع يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين للإنجازات الرياضية المحلية والدولية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المزيد