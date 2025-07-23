انطلاق المؤتمر الجماهيري الحاشد لـ" الجبهة الوطنية" لدعم مرشحي الحزب بالغربية

بدأ منذ قليل المؤتمر الجماهيري الحاشد لحزب الجبهة الوطنية، بمحافظة الغربية، لدعم مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ويُقام المؤتمر تحت رعاية قيادات الحزب، وبمشاركة عدد من أبرز رموزه السياسية والتنظيمية، السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، النائبة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب، ونائب الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، والنائب سليمان وهدان، أمين لجنة الشؤون البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، إلى جانب مرشحي الحزب ضمن "القائمة الوطنية من أجل مصر" وعلى المقعد الفردي بمحافظة الغربية، وهما:

محمد إبراهيم إبراهيم شعيب، مرشح الحزب على المقعد الفردي، وعادل مأمون إسماعيل عثمان، مرشح الحزب على القائمة الوطنية عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

ويستهدف المؤتمر التعريف برؤية الحزب وبرنامجه الانتخابي، واستعراض أجندة مرشحيه لمجلس الشيوخ، في خطوة تعكس حجم الدعم الذي يحظى به مرشحو "الجبهة الوطنية"، وحرص قياداته على الحضور الميداني والتفاعل المباشر مع الشارع.

ويشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من أبناء محافظة الغربية، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والرموز السياسية، حيث دعا حزب الجبهة الوطنية المواطنين للمشاركة في هذا الحدث الجماهيري، تأكيدًا على أهمية اللقاء المباشر بين المرشح والناخب.

ويأتي المؤتمر ضمن سلسلة من الفعاليات الجماهيرية التي ينظمها الحزب بمختلف المحافظات، تعزيزًا للتواصل مع المواطنين، وتأكيدًا على ضرورة الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، والدعوة إلى المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ باعتبارها استحقاقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا.