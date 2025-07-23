«دانا» تروي تفاصيل الاعتداء عليها في شبرا الخيمة: ضربوني بالطوب |فيديو

ردّت دانا فتاة خناقة شبرا الخيمة على جيرانها بشأن واقعة التعدي عليها، مشيرة إلى أن ما جرى معها لم يكن المرة الأولى التي تتعرض فيها للاعتداء من جيرانها، مؤكدة أن التعديات كانت متكررة، ما اضطرهم لتجنب المرور من أمام منازل المعتدين لتفادي المشاكل.



وروت خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد 2"، أن الخلافات بدأت بعد فسخ خطبة بين ابن خالها وفتاة من العائلة الأخرى، موضحة أن والدة الفتاة طلبت استرداد الذهب بعد تعثر الارتباط، وهو ما تم بالفعل، إلا أن التوترات استمرت بعدما طلب ابن خالها من والدتها؛ أن ترتدي الذهب، الأمر الذي أثار غضب الطرف الآخر.



وتحدّثت دانا بتأثر عن تفاصيل الواقعة، مشيرة إلى أنها كانت عائدة من زيارة طبية لوالدتها المريضة، وعند وصولهم للمنزل فوجئوا باعتداء مباشر من عدد من الجيران، وزوجة أحد الجيران، حيث انهالت الأخيرة على والدتها بالضرب مستخدمة "شومة"، ما أفقد والدتها الوعي.



وقالت “دانا”: "أمي كانت هتقع على الأرض وما كانتش حاسة بحاجة، وأنا كنت بحاول أبعد عنها الست اللي كانت بتضربها، لكن فوجئت إنهم شدوني من هدومي ووقعوني على الأرض، وضربوني بالطوب والكرسي، ووشي كله اتعور".



وأوضحت دانا أن أسرتها كانت تعتزم بالفعل الانتقال من المنطقة بعد انتهاء عامها الدراسي في الصف الثالث الإعدادي، وذلك خوفًا من تكرار الاعتداءات، مؤكدة أن والدتها فضلت الانتظار حتى نهاية العام الدراسي.



وكشفت دانا أن أسرتها حاولت إيجاد حل ودي، لكن الطرف الآخر رفض كل محاولات الصلح وطالبهم بمغادرة المنطقة تمامًا، مؤكدة: "قالوا لنا صراحة إحنا عايزين فلوس، وتمشوا من المنطقة خالص".