مميز ومبشر.. نجم الزمالك السابق يتغنى بصفقة آدم كايد

اكد عصام مرعي، نجم نادي الزمالك السابق، تفاؤله الكبير بالموسم الجديد، مشيرًا إلى أن خوض الفريق معسكر إعداد في توقيت مناسب يمنح الجهاز الفني فرصة مثالية للوقوف على الجاهزية البدنية والفنية للاعبين.

وأضاف مرعي في تصريحات لبرنامج “زملكاوي” على شاشة قناة الزمالك: "المعسكر الحالي يُعد خطوة مهمة في تحضيرات الفريق، والصفقات الجديدة التي تعاقد معها الزمالك ستضيف الكثير للفريق خلال الموسم القادم".

وأشاد مرعي بصفقة المهاجم الفلسطيني آدم الكايد، واصفًا إياها بأنها “مميزة ومبشرة”، كما أشار إلى أن أحمد شريف مهاجم صاحب أرقام تهديفية جيدة وسيكون إضافة قوية في الخط الأمامي.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن تنوع الحلول الهجومية أصبح واضحًا داخل الفريق، مؤكدًا: “هجوم الزمالك أصبح أكثر تنوعًا بعد الصفقات الجديدة، وهذا التنوع مهم جدًا في البطولات الطويلة التي تتطلب بدائل متعددة”