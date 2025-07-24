خلال 8 أشهر فقط.. ترامب يعلن مغادرة جيروم باول رئاسة الفيدرالي

في تطور جديد تعكس تصاعد حدة التوتر بين الإدارة الأمريكية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه مع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن في البيت الأبيض، بأن رئيس "الفيدرالي" جيروم باول سيغادر منصبه خلال ثمانية أشهر. تصريحات ترامب أثارت تساؤلات حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية وأعادت إلى الواجهة خلافه المزمن مع باول حول أسعار الفائدة.

خلافات قديمة وتجدد الضغوط

ترامب لم يُخفِ في السابق استياءه من أداء جيروم باول، بل كان من أبرز المنتقدين لسياسة الفائدة المرتفعة التي ينتهجها البنك المركزي. وفي تصريحاته الأخيرة، كرر ترامب انتقاداته اللاذعة قائلاً:

"أعتقد أن باول لم يُحسن التصرف، لكنه سيُغادر منصبه قريبًا على أي حال. لن يكون في المنصب بعد ثمانية أشهر".

ورغم أن باول أكد مرارًا تمسكه بمنصبه حتى نهاية ولايته في مايو، فإن تصريحات ترامب تشير إلى توقع أو ربما رغبة سياسية في رحيله المبكر، حيث تنتهي الفترة التي أشار إليها ترامب في مارس المقبل، ما أثار الجدل حول توقيت هذا التصريح ودوافعه.

أسعار الفائدة.. محور الجدل المستمر

أحد أبرز نقاط الخلاف بين ترامب وباول تتمثل في أسعار الفائدة، إذ يرى ترامب أن المستوى الحالي البالغ بين 4.25% و4.50% يُعد مرتفعًا جدًا ويُعيق الاقتصاد، لا سيما في قطاع الإسكان. وقال في هذا السياق: "اقتصادنا قوي جدًا، لكن الناس لا يستطيعون شراء منازل بسبب هذا الرجل. إنه يُبقي أسعار الفائدة مرتفعة جدًا، وربما يفعل ذلك لأسباب سياسية".

تأتي هذه التصريحات في وقت تستعد فيه لجنة السوق المفتوحة التابعة للبنك المركزي لعقد اجتماع الأسبوع المقبل، وسط توقعات بالإبقاء على مستويات الفائدة دون تغيير، في ظل ترقب تأثير الرسوم الجمركية والتضخم على الاقتصاد الأمريكي.

اتهامات للبنك المركزي بتجاوز اختصاصاته

ولم تتوقف الانتقادات عند حدود السياسة النقدية، بل امتدت إلى ملفات أخرى تتعلق بالإدارة والنفقات. فقد اتهم وزير الخزانة سكوت بيسنت البنك المركزي بتجاوز صلاحياته والانخراط في أنشطة غير نقدية، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"البذخ" في تجديد مبنيين تابعين للبنك في واشنطن بكلفة 2.5 مليار دولار.

قال بيسنت "انشغل الاحتياطي الفيدرالي بمهام خارج نطاق صلاحياته، ولهذا يقومون ببناء أو تجديد هذه المباني"، مشددًا على ضرورة إجراء تحقيق داخلي موسّع.

من جهته، دافع "الفيدرالي" عن قراراته، موضحًا أن المباني تعاني من مشكلات كبيرة في السلامة والكفاءة، ما يستدعي أعمال التجديد.

مرحلة حرجة بين السياسة والاقتصاد

تكشف هذه التصريحات المتبادلة حجم التوتر المتصاعد بين الإدارة الأمريكية والبنك المركزي، في وقت يمر فيه الاقتصاد الأمريكي بمنعطف دقيق. وبينما يرى ترامب أن السياسة النقدية تعرقل نمو الاقتصاد، يتمسك باول باستقلالية "الفيدرالي" وضرورة التروي في قرارات خفض الفائدة.