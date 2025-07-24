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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

100 يوم صحة: 12 مليون و821 ألف خدمة طبية مجانية خلال ثمانية أيام

١٠٠ يوم صحة
١٠٠ يوم صحة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 12 مليون و821 ألفًا و486 خدمة طبية مجانية خلال ثمانية أيام فقط، منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة»، التي بدأت يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدَّمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وتأكيده على أهمية تعزيز المبادرات الصحية القومية، وتفعيل دورها في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدّمت، أول أمس الثلاثاء، مليونًا و950 ألفًا و32 خدمة طبية مجانية، مشيرًا إلى أن الحملة تُقدَّم خدماتها بمشاركة 12 قطاعًا مختلفًا، حيث كان لكل قطاعٍ دورٌ تكامليٌّ في تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والتنموية، ووفقًا لهذا التعاون، قدّمت الحملة نحو 819 ألفًا و795 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدّمت 412 ألفًا و 62 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 116 ألفًا و978 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدّم قطاع الطب الوقائي 102 ألف و776 خدمة.

الحملة قدّمت 44 ألفًا و350 خدمة من خلال الوحدات

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدّمت 44 ألفًا و350 خدمة من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، في حين قدّمت مبادرة دعم الصحة النفسية «صحتك سعادة» 4 آلاف و252 خدمة، كما قدّمت الحملة 233 ألفًا و684 خدمة من خلال مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأضاف «عبدالغفار» أن هيئة الإسعاف قدّمت 6 آلاف و62 خدمة إسعافية، بينما تم تقديم 105 آلاف و898 خدمة من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى جانب إجراء 2,500 عملية ضمن قوائم الانتظار، فيما قدّمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 10 آلاف و569 خدمة.

وتابع «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدّمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 91 ألفًا و106 مواطنين، وذلك من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة في المناطق العامة، والنوادي، والمراكز التجارية (المولات) بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي الصحي وتوجيه المواطنين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب تنظيم ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية متنوعة.

100 يوم صحة وزير الصحة مجلس الوزراء وزارة الصحة والسكان تحسين الخدمات الصحية

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