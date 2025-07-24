عباس شومان ينتقد مشاهد غير لائقة على مسارح الغناء: عار على الأسر ومصرنا خط أحمر

انتقد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، ما وصفه بانتشار ظاهرة التصرفات غير اللائقة لبعض الفتيات على مسارح الغناء، معتبرًا ذلك أمرًا غريبًا على المجتمع المصري وخارجًا عن القيم والتقاليد.

وقال شومان، في تصريح عبر صفحته الرسمية، إن هذه المظاهر تعد "عارًا على الأسر".

وطالب بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة، مضيفًا: "إذا صح ما يُقال عن الفتيات اللاتي أحدثن هذه الفضائح على المسارح أنهن غير مصريات، فيجب ترحيلهن فورًا قبل نشر فسادهن في مصرنا".

وأكد على أن الحفاظ على القيم الأخلاقية أمر ضروري، مشددًا على أن المجتمع المصري يرفض مثل هذه السلوكيات التي تتنافى مع الأعراف والتقاليد.