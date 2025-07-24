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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيهاب توفيق والموسيقى العربية فى افتتاح صيف الأوبرا 2025 بإستاد الإسكندرية

ايهاب توفيق
ايهاب توفيق
أحمد البهى

تُطلق وزارة الثقافة فعاليات المهرجان الصيفي “صيف الأوبرا 2025” بمدينة الإسكندرية، في تجربة فنية غير مسبوقة تُقام لأول مرة في استاد الإسكندرية الرياضي، وذلك تحت رعاية وبحضور  الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، وبإشراف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، وذلك في التاسعة مساء الأحد 27 يوليو .

وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة “إن مهرجان صيف الأوبرا من استاد الإسكندرية يمثل نقلة نوعية في آليات تقديم الفنون الجادة، ويعكس إيمان الوزارة بضرورة الوصول إلى جماهير جديدة عبر المساحات العامة المفتوحة، فالفنون يجب أن تكون حاضرة في الشارع والميدان، لا أن تظل داخل القاعات فحسب”، مضيفًا “نهدف من خلال هذه التجربة إلى تعزيز العدالة الثقافية، وتقديم الفنون بطريقة تليق بالجمهور المصري المتذوق، ونعمل باستمرار على تطوير أدواتنا وأساليبنا لنصل بالثقافة إلى كل بيت وكل مواطن”.

تبدأ أولى أمسيات المهرجان في التاسعة مساء الأحد 27 يوليو بحفل غنائي للفنان إيهاب توفيق، الذي يُقدّم مجموعة من أبرز أغانيه التي شكّلت محطات مهمة في مسيرته الفنية، منها سحران، عامل عاملة، أحلي منهم، مشتاق، ما تحلويش أكتر من كدة، هدي القمر، بحبك يا أسمراني، علمي علمي، في حد شافنا، السهرة جامدة، مالهمش في الطيب، قدّك، مراسيل مراسيل، علي كيفك ميل، الله عليك ياسيدي تترجا فيا، ويسبقه فقرة بعنوان شباب في شباب، تُحييها فرقة الموسيقى العربية بالأوبرا تحت إشراف المايسترو تامر غنيم وقيادة الدكتور محمد الموجي، وتضم وتضم مختارات من المؤلفات الغنائية ذات الإيقاعات السريعة الكلاسيكية والمعاصرة منها على رمش عيونها، أول مرة تحب يا قلبى، يا إسكندرانى، سالمة يا سلامة، سهر الليالي، حرمت أحبك، عيناك ليال صيفية، كل اللى لامونى، زى العسل آداء كنزى، ياسر سعيد، حنان عصام يؤديها كنزي، ياسر سعيد، حنان عصام .

ويتواصل المهرجان على مدار خمسة أيام، حيث يُقام يوم الإثنين 28 يوليو حفل لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز يعقبه حفل للفنان أحمد جمال، ويشهد يوم الثلاثاء 29 يوليو حفلًا للفنانة ريهام عبد الحكيم يسبقها فقرة شباب في شباب 2 بمشاركة مطربي الأوبرا محمد الخولي، فرح الموجي، محمد حسن بقيادة المايسترو أحمد عامر. أما الأربعاء 30 يوليو فيشهد عرضًا لفريق وسط البلد يليه حفل للفنان هشام عباس، وتُختتم الفعاليات مساء الخميس 31 يوليو بحفل للفنان خالد سليم يسبقه الموسيقار هشام خرما بمجموعة من مؤلفاته العصرية .
 

وزارة الثقافة صيف الأوبرا 2025 الإسكندرية

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