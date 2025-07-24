​افتتاح سوق اليوم الواحد في طور سيناء لتخفيف الأعباء عن المواطنين

افتُتح اليوم "سوق اليوم الواحد" بمدينة طور سيناء، مواصلةً لمبادرة محافظة جنوب سيناء المدعومة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



​شهد الافتتاح، الذي تم نيابة عن اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، حضورًا جماهيريًا لافتًا ومشاركة عدد من النواب والقيادات التنفيذية،

حيث قام المحاسب علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، بقص شريط الافتتاح. وتأتي هذه المبادرة تحت رعاية محافظ جنوب سيناء والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لتؤكد التزام الدولة بدعم المواطنين.

​ضم السوق تشكيلة واسعة من السلع الغذائية والتموينية، بالإضافة إلى اللحوم، الخضروات، الفاكهة، ومنتجات العطارة والمنظفات. وقد عُرضت جميع هذه المنتجات بأسعار تقل بشكل ملحوظ عن نظيرتها في الأسواق التجارية، مما يعكس حرص الدولة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

​جهود لمكافحة الغلاء وتعميم المبادرة

​تعتبر هذه المبادرة خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لضبط الأسعار ومكافحة الغلاء، وذلك من خلال التنسيق المستمر بين مديرية التموين والغرفة التجارية. كما يجري العمل على خطة لتعميم "سوق اليوم الواحد" في جميع مدن المحافظة خلال الفترة المقبلة، بهدف توسيع نطاق الاستفادة ليشمل عددًا أكبر من المواطنين.

​وتحرص الجهات المعنية على المتابعة الدقيقة لجودة المنتجات المعروضة والتزام العارضين بالأسعار المخفضة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى رفع مستوى معيشة المواطنين وتعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية في جميع أنحاء الجمهورية.