الوادي الجديد تختتم فعاليات بطولة الباتيناج أمام معبد هيبس

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، من خلال إدارة التنمية الرياضية، فعاليات بطولة الباتيناج، التي أقيمت بالممشى السياحي أمام بوابة معبد هيبس بالخارجة، وسط أجواء احتفالية مميزة ومشاركة واسعة من أبناء المحافظة.



بدأ حفل ختام البطولة بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، أعقبه كلمة محمد فكري يونس، مدير الشباب والرياضة بالمحافظة، أعرب فيها عن سعادته بتنظيم الفعالية الرياضية والثقافية، موجهًا الشكر للقيادات التنفيذية التي شاركت في الحفل، وأولياء الأمور الذين دعموا أبناءهم من أبطال الباتيناج.

تضمن الحفل العديد من الفقرات الفنية والرياضية، حيث قدم فريق الباتيناج عرضًا مميزًا أظهر مهاراتهم العالية، أعقبه فقرة للفلكلور الشعبي أدّاها مركز تدريب ذوي الهمم والقدرات الخاصة من ذوي الإعاقة الذهنية، بالإضافة إلى فقرة شعرية وطنية بعنوان "صلاح الدين الأيوبي"، ألقاها أحد المواهب الشابة. كما أقيمت مسابقات تنافسية بين لاعبي الباتيناج شملت مسابقات للسرعة و"كرة السرعة" و"القوس والسهم".

وأوضح "فكري" أن رياضة الباتيناج لها فوائد كبيرة، من بينها تقوية عضلات القدم، وتحسين التوازن الجسدي، وزيادة اللياقة البدنية، فضلًا عن دورها في حرق السعرات الحرارية، مشيرًا إلى أن التزلق لمسافة 6 أميال في الساعة يحرق عددًا كبيرًا من السعرات.